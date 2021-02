“Mi osito”: el aviso fúnebre que generó revuelo en el entorno de un exdirigente de un club de fútbol

Esta historia parece sacada de la película “Viudas” de Marcos Carnevale que protagonizaron Graciela Borges y Valeria Bertuccelli hace una década. Sin embargo, los avisos fúnebres por el fallecimiento de Alberto Gaspar Mario Spota, que llegó a ser presidente del Club Atlético Huracán, develaron una historia que sorprendió incluso a los amigos más antiguos del abogado.

“Te espero en el sueño de siempre, no llegues tarde. Hasta pronto mi osito querido, ejemplo de trabajo y perseverancia. Fui aprendiz de tu gran sabiduría y todo lo que sé de leyes me lo enseñaste vos. Gracias por tantos sueños que me cumpliste. De los 30 años de amor, los últimos 15 solo fueron de dicha, de largas charlas, de debatir comentarios políticos de Fernández Díaz, de escuchar tangos, música clásica, de tu querido Globito. Agradezco a Dios que las últimas tardes y noches de los últimos años nos tomamos de la mano con mucha fuerza. Sé que en muchos momentos, tu trabajo fue tu refugio. Abrazo fuerte a tu hija Alejandra, a tu nieta querida Carmela y a tu hermano Dr. Guillermo Spota y familia. Te abrazo fuerte. Raquel Contreras”, dice el primero de los mensajes publicados en los avisos fúnebres de LA NACION de ayer.

El segundo mensaje es el que desató un maremoto de interpretaciones, dudas y teorías que se replicaron en redes sociales sin parar: “Tu esposa Marta Repetto, tus hijas María Eugenia y Alejandra Spota, tus hijos del corazón Juan y María Repetto, tus nietos Valentín, Bautista, Carmela, Josefina, Juan Pedro y Joaquín y tus yernos Javier Calandrelli y Martín Ricciardi te despedimos con un profundo dolor y amor eterno. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo. Siempre generoso e incondicional, te amamos. Lo despediremos en el Club Atlético Huracán, Av. Amancio Alcorta 2570 el 25-2-2021 de 9 a 11hs”.

“Yo entiendo que el primer aviso es una guachada. Si bien creo que existió una relación hace algún tiempo. No creo que haya subsistido como dice en el aviso. Habrá sido una relación esporádica después de todo. Con Marta, que es la mujer, está unido hace 30 años. Que yo sepa, ni dormía fuera de la casa, ni estaba de jolgorio”, contó a LA NACION un amigo de Spota y agregó: “A mí me llamó la atención. Me enteré esta mañana del aviso. Estuvimos trabajando para que fuera velado en el club. Cuando lo vi lo mantuve en reserva”.

Ante la consulta de si Raquel fue al velatorio en el club porteño, contó: “Esta mujer no fue hoy al velorio. Estaba Marta, los hijos de Marta, las hijas de Alberto y sus maridos. Fue una ceremonia en paz. Creo que Marta ni se enteró, eso espero”.

Sobre la historia de Marta y Alberto, el hombre que conoce a la pareja hace décadas y compartió varias vacaciones, explicó: “Marta es divorciada y Alberto también. Cada uno tiene hijos de relaciones anteriores, no tuvieron hijos juntos. Marta crío a las dos hijas de Alberto. Él siempre vivió con Marta”.

“Esa mujer sabe de nuestra historia de amor”

En un breve contacto con LA NACION, Raquel Contreras se mostró sorprendida por la repercusión que tuvo su despedida para Aberto. “No estaba al tanto de que se comentaba el aviso”, aseguró.

“Marta Repetto sabe muy bien nuestra historia de amor. Se ha hecho eco durante años molestándome. Sabe perfectamente. Yo creo que no es necesario de mi parte aclarar nada”, dijo Raquel y agregó: “Esa mujer, porque no es una señora, sabe toda nuestra historia”.

Sin embargo, cuando se le quiso preguntar más detalles, se excusó y dijo: “Priorizo la ausencia de él y me parece que no corresponde. En ese culebrón no me voy a enganchar. Priorizo que él esté en paz y descansando”.

“Él siempre me dará fortalezas, como siempre me dio. No hagan caso a esas bajezas”, se despidió la mujer.

Los dos primeros avisos publicados en LA NACION llamaron la atención: son los mensajes de las dos mujeres involucradas en la historia

“Hoy una vida paralela así es imposible”

“A todos nos llamó la atención. No se entiende, porque si lo mantuvo en silencio tanto tiempo, por qué lo hace público ahora”, se preguntó el amigo de Spota sobre la despedida de Raquel.

Luego analizó el aviso fúnebre: “Parece que no supiera que él tenía dos hijas y solo menciona a una. También menciona solo un nieto y son dos”.

“Éramos un grupo grande y nos conocemos hace décadas. Él jamás habló de esta mujer de esa forma. Vacacionamos muchos años juntos en Mar del Plata”, dijo el hombre y cerró: “Hoy una vida paralela así es imposible. Más él que era un hombre reconocido en la rama del derecho y en el deporte. No creo”.

