“Mi papá está grave y no puedo traerlo a España porque no aceptan la Sputnik”: el drama de los argentinos que no logran ingresar en Europa

Alejandro Luca, de 56 años, viajó a España hace casi un año en busca de una oportunidad de trabajo mejor. “Tenía dos pymes del rubro de la siderurgia: una en Buenos Aires y la otra, en Rosario, pero el Gobierno me golpeó tanto con los impuestos y las leyes laborales que tuve que cerrar todo y salir. Además, en un año entraron a robar 32 veces en una de las sedes”, recordó.

Luca voló a Madrid con su esposa española y dos de sus cinco hijos, de 11 y 18 años, en septiembre del año pasado. Hace un mes recibió la segunda dosis de Moderna y ya tiene el certificado de vacunación europeo, al igual que el resto de su familia. Solo resta inmunizar al más pequeño. Sin embargo, sus padres, María del Carmen y Juan, de 79 y 84 años respectivamente, viven en Mendoza, su ciudad natal. “Mi papá tiene una enfermedad coronaria y está grave. Quiero traerlos a España, pero no puedo porque se vacunaron hace cuatro meses y medio con la Sputnik V, que no está permitida por el momento. Y a mí me da miedo viajar y quedarme varado allá”, explicó.

"Ya solo nos falta traer a mis papás. Mi hermana puso reclamos desde la Argentina en el consulado, pero aún no tenemos respuesta" Alejandro Luca

Igual que los padres de Alejandro, muchos argentinos encuentran dificultades para entrar a España en el contexto de la pandemia por Covid-19. Para ingresar a la Unión Europea (UE), se debe poseer el certificado de vacunación con los productos que estén autorizados por la Agencia Europea del Medicamentos (EMA) o aquellos que hayan completado el proceso de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el Boletín Oficial del Estado español emitió un comunicado que especificaba: “Se aceptarán como válidos los certificados de vacunación expedidos por las autoridades competentes del país de origen a partir de los 14 días posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal completa”.

Alejandro Luca viajó con su familia a España hace casi un año; ahora, no logra trasladar a sus padres

Por el momento, la Sputnik V se encuentra en “estado de evaluación” por la EMA y no figura aún en la lista de vacunas autorizadas para ingresar a la UE. Actualmente, únicamente pueden acceder con esta vacuna aquellas personas que tengan pasaporte o ciudadanía europea. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó que se aceptara la inmunización con el producto de origen ruso para ingresar al país.

“No solo la pandemia está destrozando a la Argentina, también la política. Está perdiendo un capital humano irreemplazable, de argentinos que vienen a España preparados, a homologar títulos y a trabajar acá con más oportunidades”, indicó Luca. En septiembre hará un año que llegaron a Madrid, en plena pandemia. Invirtió en una pyme dedicada al bricolaje y pasado mañana se examinará para conseguir la ciudadanía española. “Ya solo nos falta traer a mis papás. Mi hermana puso reclamos desde la Argentina en el consulado, pero aún no tenemos respuesta”, destacó.

Más casos

Elena Medrano, pedicura de 64 años, reside en la ciudad bonaerense de San Miguel con su marido. A ambos les administraron la primera dosis de Sputnik V en abril pasado. A la espera de la segunda dosis, quieren ir a visitar a su hijo, de 41 años, que vive en Barcelona desde hace 15, para estar con sus nietos de 7 y 10. “Cada año, lo único que hago es ahorrar para poder comprarme un pasaje que pago en 12 cuotas y ver a mis únicos nietos. El año pasado no pude verlos por la pandemia y ahora, con la primera dosis de la vacuna, no puedo ir porque no la admiten”, dijo a LA NACION.

“Ahora los veo regrandes por videollamada y sé que me estoy perdiendo un montón de cosas”, señaló Elena, que antes de la pandemia viajaba por tres meses a España, lo permitido con visado de turista. Los vuelos, que adquirió en diciembre del 2020, fueron cancelados y la próxima fecha que tienen fijada es para el 20 de agosto.

"Cada año, lo único que hago es ahorrar para poder comprarme un pasaje que pago en 12 cuotas y ver a mis únicos nietos. El año pasado no pude verlos por la pandemia y ahora, con la primera dosis de la vacuna, no la admiten" Elena Medrano

“No duermo. La incertidumbre de no saber si voy a poder viajar no me deja. Escribí al Consulado Español en la Argentina, pero me dijeron que no me consideran familiar directo”, contó. El Ministerio de Asuntos Exteriores español solo contempla la reagrupación familiar de ascendientes en casos en que dependan económicamente o existan razones que justifiquen la necesidad de que cohabiten con el residente en España.

Alejandro Luca, feliz con su familia en España, donde se radicaron hace casi un año

Como alternativa, la hija de Elena, que reside en Miami, le regaló a la pareja un pasaje para que pudieran recibir la segunda dosis de Johnson & Johnson en Estados Unidos y poder viajar a España, pero las restricciones en los vuelos en el país pospusieron la fecha hasta el 5 de agosto. Ahora esperan poder viajar y vacunarse para reencontrarse con su familia.

La vocera de la Embajada de España en la Argentina aclaró: “Nos llegan muchos pedidos y consultas por parte de ciudadanos argentinos que quieren ingresar a España. El problema no es la vacuna que se les haya administrado, sino que las fronteras están cerradas y solo se puede ingresar al país siendo ciudadano nacional de un país miembro a la Unión Europea o en casos excepcionales, como familiares en situación de enfermedad. En el caso de habilitar el turismo, uno de los requisitos para los turistas es estar vacunados con las autorizadas por la EMA”.

Sueña con abrir una barbería en Galicia

Aníbal Villanueva, de 49 años, hace videollamada todos los días con su prima y su tía, de 85, a quien llama su “mamá española”. Ambas viven en Galicia desde hace muchos años, dado que el abuelo de Aníbal era español. Cuando tenía 19 años, viajó y vivió un tiempo en su casa, pero decidió regresar a la Argentina. “Era joven y no sabía cómo funcionaba el mundo, así que volví, pero nunca perdí el contacto con mi tía”, dijo a LA NACION.

Ahora sueña con abrir un negocio allá: una barbería similar a la que aquí, en la ciudad de Luján, lleva administrando desde hace 20 años. Su última visita a España fue en octubre de 2018. Después, la llegada de la pandemia no le permitió viajar en 2020. “Ahora cuento con la plata, un lugar donde quedarme y donde poner la barbería, pero no me dejan ingresar al país porque tengo administrada la vacuna Sputnik V. Nunca me contagié, ¿por qué no nos dejan entrar con PCR negativo?”, reclamó.

"Cuento con la plata, un lugar donde quedarme y donde poner la barbería. Nunca me contagié, ¿por qué no nos dejan entrar con PCR negativa?" Aníbal Villanueva

Fue su propia tía quien le dio en su último viaje el dinero para que pudiera regresar. “Todos los días me reclama por videollamada: ‘Vos me dijiste que ibas a volver’. Yo cada primero de mes mando un mail al consulado, pero me siguen diciendo que no puedo entrar en España y tengo que estar en suelo español para tramitar la residencia”, señaló.

Mónica Nava, de 62 años, trabajaba como peluquera y ahora está jubilada. Sostuvo toda la vida su negocio en la ciudad de Buenos Aires, con el que mantuvo a sus cuatro hijos. Uno de ellos, de 31 años, se fue a vivir a España por la situación económica y laboral en la Argentina hace dos años, el mismo tiempo que lleva sin reencontrarse con su madre.

“Compré un pasaje para el 20 de septiembre del año pasado, pero me lo cancelaron muchas veces. Ahora no puedo viajar porque en España no aceptan la vacuna Sputnik V. Yo solo quiero abrazar a mi hijo, no pude estar con él cuando se contagió el año pasado”, detalló Mónica. “Yo me cuido mucho. Mientras, mi hija, que es médica, no para de trabajar porque la gente no se cuida”, lamentó.