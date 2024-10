¿Mirar un eclipse te puede dañar la vista o dejar ciego?

Escuchar

Este miércoles 2 de octubre se producirá un eclipse solar anular que podrá apreciarse desde distintos puntos de la Argentina. En este marco, especialistas recomiendan tomar los recaudos para poder mirar el efecto del Sol, que mostrará diferentes fases hasta llegar al llamado anillo de fuego (la etapa donde los rayos solares quedan por fuera de la superficie oscura). Y es que este fenómeno no puede disfrutarse sin tener en cuenta ciertas precauciones.

Según explica la NASA, “excepto durante la breve fase total de un eclipse solar, cuando la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol, no es seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada para la observación solar”.

“Ver cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado en la parte frontal de la óptica causará instantáneamente lesiones oculares graves ”, precisa la agencia. Todo eso dependiendo de la gravedad de la lesión, que puede provocar una ceguera parcial o total por el daño a la retina del ojo.

En este sentido, el Journal of the American Medical Association indica en un artículo que “incluso unos pocos segundos de ver el Sol durante un eclipse pueden quemar temporal o permanentemente la mácula (que es parte de la retina)”. “Una vez que se destruye, el tejido de la retina no puede regenerarse, lo que resulta en una pérdida permanente de la visión central”, detalla.

Eclipse solar anular.

El gobierno argentino tampoco recomienda visualizar un eclipse de manera directa sin la protección adecuada. “Nunca se debe observar el sol sin la protección adecuada, haya o no eclipses. Puede ser perjudicial para la vista y causar daños severos e irreparables. Durante el eclipse se recomienda utilizar los clásicos anteojos especiales (se consiguen en comercios del rubro astronómico o vía internet)”, indican autoridades.

Y agregan: “Para verlo con aumento, utilizá instrumentación adecuada, previamente chequeada, como telescopios con filtros. Existen distintos filtros solares, informate con especialistas previo al evento”.

Cómo mirar un eclipse solar de forma segura

Nunca mirar al sol directamente , ni siquiera con anteojos de sol tradicionales: con o sin eclipse, la luz del sol puede cegar. No utilizar filtros caseros (vidrio ahumado o placas radiográficas, por ejemplo) o lentes de sol tradicionales que, si bien suelen tener un filtro categoría 3, que protege los ojos de una fuerte luminosidad y de radiación UV, no son seguros para mirar al sol en forma directa.

, ni siquiera con anteojos de sol tradicionales: con o sin eclipse, la luz del sol puede cegar. No utilizar filtros caseros (vidrio ahumado o placas radiográficas, por ejemplo) o lentes de sol tradicionales que, si bien suelen tener un filtro categoría 3, que protege los ojos de una fuerte luminosidad y de radiación UV, no son seguros para mirar al sol en forma directa. Utilizar lentes especializados con la etiqueta ISO 12312-2: son aquellos que poseen un filtro que bloquea los rayos dañinos del sol (ultravioletas e infrarrojos) y reducen la luz que emana a niveles seguros y cómodos.

(ultravioletas e infrarrojos) y reducen la luz que emana a niveles seguros y cómodos. Asegurarse de que estén en perfecto estado: antes de colocar los lentes especiales o de asistir a los niños, verificar que el filtro no tenga rayones, perforaciones o signos de deterioro .

. No mirar el eclipse con instrumentos ópticos o dispositivos tecnológicos sin filtro : si se pretende utilizar cámaras, binoculares, telescopios o teléfonos celulares para observar o tomar fotos, consultar previamente con un astrónomo experto cuáles son los recaudos necesarios, ya que también necesitan una protección adecuada.

: si se pretende utilizar cámaras, binoculares, telescopios o teléfonos celulares para observar o tomar fotos, consultar previamente con un astrónomo experto cuáles son los recaudos necesarios, ya que también necesitan una protección adecuada. Observar por lapsos cortos y en forma intermitente: se recomienda no mirar en forma continua el eclipse por más de 30 segundos, efectuar pausas y utilizar en todo momento las gafas con el filtro solar indicado.

A qué hora es el eclipse solar anular de este miércoles 2 de octubre

Con diferencia de pocos minutos según la localidad, desde la costa a la cordillera, todo el eclipse transcurrirá entre las 16 y las 18.20 aproximadamente, alcanzando su máximo cerca de las 17.25. En tanto, la anularidad durará 6 minutos y 20 segundos en el sector central de la franja del eclipse.

LA NACION

Temas Eclipse solar