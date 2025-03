Cuándo es el eclipse solar parcial y cómo verlo desde la Argentina

Los interesados en la astronomía que quieran saber cuándo es el próximo eclipse solar parcial y cómo verlo desde la Argentina deben saber que este evento no podrá seguirse en vivo desde el país.

Los eclipses se dan entre la Tierra, el Sol y la Luna. Cuando es lunar, la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y proyecta su propia sombra sobre el satélite natural. En cambio, el solar se da cuando la Luna es la que se interpone entre el astro y nuestro planeta.

En los eclipses solares parciales, la Luna se interpone, aunque no de manera total, entre el Astro Rey y la Tierra (AP Photo/Altaf Qadri) Altaf Qadri - AP

Cuándo es el eclipse parcial de Sol

Según el Servicio de Hidrografía Naval de la Argentina, el eclipse parcial de Sol, segundo evento astronómico del mes después de un eclipse lunar a principios de mes, se dará el 29 de marzo. Como se mencionó, este fenómeno se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, bloqueando así, de manera parcial o total, la luz solar. En el caso del eclipse solar parcial, el satélite natural terrestre no cubre completamente el disco solar.

Este 29 de marzo el evento comienza a las 8.50 y finaliza a las 12.43. El momento máximo del eclipse va a ser a las 10.47, que será cuando el 0.93 del diámetro el Sol esté oscurecido. Sin embargo, el mismo no podrá ser seguido por los argentinos, ya que solo será visible en todo el noroeste de África, en Europa y en el norte de Rusia.

¿Cuáles son los diferentes tipos de eclipses?

Cómo ver el eclipse solar parcial del 29 de marzo desde la Argentina

Aunque los argentinos no podrán ver el eclipse solar parcial con los ojos en el cielo, sí podrán hacerlo desde una pantalla, ya que distintas organizaciones van a transmitir el evento astronómico por streaming.

Uno de ellos es el sitio Time and Date, cuya transmisión va a empezar a las 6.30 del viernes, en nuestra hora local. Desde su perfil de YouTube, se podrá seguir el eclipse parcial desde una variedad de ángulos y ubicaciones alrededor del mundo.

Otra opción es propuesta por el Observatorio Real de Greenwich, en este distrito de Londres por el que pasa el conocido Meridiano, cuya transmisión va a comenzar media hora después, a partir de las 7 en la Argentina.

Cómo mirar un eclipse de forma segura: cinco recomendaciones

Los eclipses no siempre pueden mirarse sin protección. En el caso de los lunares, no hay problema: la NASA recomienda solamente verlos en un lugar oscuro para disfrutar más su efecto visual. En cambio, mirar un eclipse solar de lleno puede causar problemas serios en la visión. Para poder disfrutar de un evento astronómico de forma segura es recomendable seguir los consejos a continuación y, ante cualquier duda, consultar con un profesional de la salud o información oficial. Aunque en el caso del evento astronómico del próximo 29 de marzo no podrá apreciarse desde nuestro país, no está de más tener en cuenta las recomendaciones para próximos eclipses solares:

Nunca mirar al sol directamente , ni siquiera con anteojos de sol tradicionales: con o sin eclipse, la luz del sol puede cegar. No utilizar filtros caseros (vidrio ahumado o placas radiográficas, por ejemplo) o lentes de sol tradicionales que, si bien suelen tener un filtro categoría 3, que protege los ojos de una fuerte luminosidad y de radiación UV, no son seguros para mirar al sol en forma directa.

, ni siquiera con anteojos de sol tradicionales: con o sin eclipse, la luz del sol puede cegar. No utilizar filtros caseros (vidrio ahumado o placas radiográficas, por ejemplo) o lentes de sol tradicionales que, si bien suelen tener un filtro categoría 3, que protege los ojos de una fuerte luminosidad y de radiación UV, no son seguros para mirar al sol en forma directa. Utilizar lentes especializados con la etiqueta ISO 12312-2: son aquellos que poseen un filtro que bloquea los rayos dañinos del sol (ultravioleta e infrarrojos) y reducen la luz que emana a niveles seguros y cómodos.

(ultravioleta e infrarrojos) y reducen la luz que emana a niveles seguros y cómodos. Asegurarse de que estén en perfecto estado: antes de colocar los lentes especiales o de asistir a los niños, verificar que el filtro no tenga rayones, perforaciones o signos de deterioro.

Para mirar un eclipse solar es necesario contar con gafas adecuadas para estos fenómenos Getty Images

No mirar el eclipse con instrumentos ópticos o dispositivos tecnológicos sin filtro : si se pretende utilizar cámaras, binoculares, telescopios o teléfonos celulares para observar o tomar fotos, consultar previamente con un astrónomo experto cuáles son los recaudos necesarios, ya que también necesitan una protección adecuada.

: si se pretende utilizar cámaras, binoculares, telescopios o teléfonos celulares para observar o tomar fotos, consultar previamente con un astrónomo experto cuáles son los recaudos necesarios, ya que también necesitan una protección adecuada. Observar por lapsos cortos y en forma intermitente: se recomienda no mirar en forma continua el eclipse por más de 30 segundos, efectuar pausas y utilizar en todo momento las gafas con el filtro solar indicado.