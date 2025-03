“Cuernos de diablo”: en qué consiste el raro fenómeno que se verá con el eclipse solar del 29 de marzo de 2025

Este sábado 29 de marzo se podrá observar un eclipse solar en distintos lugares del mundo. Se trata de un evento astronómico que no sucede desde octubre y que suele ocurrir solo un par de veces al año. Sin embargo, en esta ocasión se podrá ver un extraño fenómeno conocido como “cuernos de diablo” en Estados Unidos.

El eclipse solar de este sábado será parcial. Esto quiere decir que la Luna pasará delante del Sol y no lo ocultará por completo, de acuerdo con la NASA. Como la parte central de la sombra de la Luna no pasa por la Tierra, nadie podrá ver uno de carácter total. No obstante, en su lugar se proyectará una sombra sobre partes del hemisferio norte.

Como resultado, se podrá ver un eclipse solar parcial en partes de América del Norte, Europa, África, el norte de Asia, regiones de América del Sur, Groenlandia, Islandia, y gran parte de los océanos Atlántico y Ártico. En el caso del continente americano, el fenómeno ya estará en curso durante el amanecer, por lo que los espectadores tendrán la oportunidad de observar los llamados “cuernos de diablo”.

En qué consiste el fenómeno de los “cuernos de diablo”

De acuerdo con BBC Science Focus, cuando un eclipse solar ya está en curso en el momento en que sale el Sol, se produce un efecto visual de “doble amanecer”. En estos casos, el Sol aparece como una media luna en el horizonte, y sus puntas son llamadas “cuernos de diablo”, ya que podría parecer que emergen por separado y crean dos amaneceres diferentes.

En los lugares en donde amanezca mientras el eclipse esté en curso aparecerá el Sol en forma de media luna en el horizonte (NASA) NASA

Según Live Science, como este fenómeno solo se produce en lugares donde amanece mientras el eclipse ya está en curso, este sábado se podrá ver en el noreste de Maine, el suroeste de Nuevo Brunswick y el este de Quebec. Algunos lugares costeros recomendados para observarlo son el Parque Estatal Quoddy Head y South Lubec (Maine), St. Andrews (Nuevo Brunswick) y Forestville (Quebec), en dónde habrá una cobertura del 83% al 87%.

En cuanto a la región atlántica de Canadá, habrá un amanecer eclipsado de menor tamaño. En Moncton, Nuevo Brunswick, se experimentará un oscurecimiento del 84%, apenas superior al de Halifax, Nueva Escocia y St. John’s, Terranova, en dónde será del 82%. Por su parte, en la ciudad de Quebec habrá un amanecer eclipsado del 72%, mientras que en Montreal será del 46% y en Ottawa del 29%. Por último, no habrá eclipse visible en Toronto.

Cómo ver el eclipse solar parcial de forma segura

A diferencia de otros eclipses, el de este sábado 29 de marzo no se debe mirar de forma directa, sino que es fundamental utilizar anteojos para la observación solar o un visor solar portátil con el fin de prevenir lesiones oculares graves. Tampoco se lo debe observar a través de una cámara, telescopio o binoculares, ya que los rayos solares concentrados queman los filtros, por lo que se necesita colocar un filtro especial en la parte frontal de estos dispositivos.

Para ver un eclipse solar parcial es fundamental utilizar anteojos para la observación solar o un visor solar portátil (iStock) iStock

En caso de no tener anteojos para eclipses ni visores solares, se puede utilizar un método de observación indirecta, como por ejemplo un proyector estenopeico. Este presenta una pequeña abertura y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana.

Por último, también se podrá ver el desarrollo del eclipse solar parcial desde las pantallas. A través de Timeanddate.com se llevarán a cabo transmisiones en vivo desde Nuevo Brunswick, Canadá (84%), Toscana, Italia (5%), Skibotn, Noruega (37%), y el Observatorio Real en Londres, Inglaterra (31%).