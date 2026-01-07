Misterio en Río Negro: buscan a un hombre de 55 años tras encontrar un kayak abandonado mar adentro

Un hombre de 55 años, identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, es buscado en San Antonio Este, Río Negro, luego de que, a unos mil metros de la costa, apareciera abandonado un kayak similar al que él utilizaba. Además, no se presentó a entregar el departamento que alquilaba, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda en la zona.

La denuncia inicial fue realizada por la propietaria del inmueble en el que el hombre se hospedaba, quien advirtió la ausencia del inquilino y aportó datos sobre una embarcación que el hombre utilizaba con frecuencia. Tras esa presentación, según informó el medio Río Negro, fue que se confirmó que Prefectura Naval había encontrado un kayak mar adentro sin ocupantes.

Un kayak abandonado fue una de las pistas que alertaron a las autoridades e impulsaron el comienzo de la búsqueda Foto de tripadvisor

El hombre es de nacionalidad argentina y oriundo de Villa Gesell. De acuerdo con la información oficial, mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura delgada, tiene ojos azules y cabello castaño oscuro con canas, corto en la parte superior y rapado a los costados. No se cuenta con precisiones sobre la vestimenta que llevaba puesta al momento de la desaparición.

El 3 de enero, alrededor de las 20.30, fue la última vez que se supo su paradero. Fue en un sector costero conocido como La Almeja Loca. En base a ese dato, se delimitó el área en la que comenzó su búsqueda. Allí se dispusieron rastrillajes.

Tragedia en Río Negro

Días atrás, un trágico accidente conmocionó a la localidad rionegrina de Chimpay. Un bebé de un año murió tras quedar atrapado en un auto que volcó y cayó a un canal de riego. La víctima viajaba junto a sus padres, ambos menores de edad. La Justicia investiga ahora si el joven que conducía el vehículo se encontraba alcoholizado.

El hecho ocurrió el 1 de enero, cerca de las seis de la mañana, en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, en Chimpay. Según informó el Diario Río Negro, dos adolescentes de 16 y 17 años viajaban a bordo de un Renault Sandero junto a su bebé de un año, cuando el conductor perdió el control del auto, y este despistó, volcó y luego cayó a un canal de riego situado en la zona.

Al llegar al lugar, el personal policial se encontró con la pareja, que había logrado salir del vehículo por sus propios medios, y fue alertado de que el bebé permanecía atrapado en el auto.

El canal de riego donde se produjo el accidente Gentileza RNQN Noticias

La búsqueda del niño siguió hasta que una mujer que se encontraba allí divisó un cuerpo flotando en el canal de riego, ubicado aproximadamente a unos 300 metros de donde se produjo el siniestro, de acuerdo a lo informado por el medio local.

Tras ello, las autoridades sacaron al bebé del agua y rápidamente intentaron reanimarlo. Sin embargo, y pese a que fue trasladado de urgencia a un centro de salud, el menor falleció.

El fatídico episodio se encuentra ahora bajo investigación judicial a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien dio inicio a las primeras averiguaciones del caso bajo la carátula preliminar de “homicidio culposo en accidente de tránsito”. En tanto, el portal RNQN Noticias, informó que al joven, de 17 años, se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol o drogas antes de conducir el vehículo en el que viajaba con su hijo.