En el barrio Ejército Argentino, al sur de la capital de Santiago del Estero, un grupo de vecinos cansados de los robos linchó a golpes e insultos a un supuesto ladrón. Las imágenes de la golpiza se viralizaron rápidamente en redes sociales.

En las imágenes difundidas por el medio local Diario Panorama se ve cómo los habitantes de las calle 15 y 65 del barrio Ejército Argentino rodean al supuesto delincuente quien, desde el suelo, recibe golpes de puño y patadas.

“¡Te voy a matar!“, es uno de los gritos que se escucha en la filmación. A medida que avanzan los segundos y alertados por la situación, más personas se acercan a agredir al ladrón.

El barrio se encuentra al sur de la capital santiagueña

Según los testimonios recopilados por el medio local, los vecinos de la zona reclaman más presencia policial. Además, aseguraron que la persona agredida actúa en tándem con un cómplice, quienes llevan varias semanas perpetrando diversos robos en el barrio.

Le robaron $700.000 en joyas y descubrió que el delincuente era su cuñado

En febrero de 2026, un robo tomó un giro inesperado en Santiago del Estero. Una mujer fue asaltada por un hombre que la agredió físicamente, le quitó joyas valuadas en $700.000 y se escapó. Luego, tras hacer la denuncia, tuvo una noticia inesperada: era su cuñado.

El robo fue a pocos metros de la casa de la víctima de 47 años, en Las Termas de Río Hondo. Alrededor de las 23.30 un hombre se acercó a ella en la esquina de Núñez del Prado y Absalón Rojas, en el barrio de San Martín, reportaron los medios locales Info del Estero y Nuevo Diario.

Allí se inició un forcejeo, donde el hombre finalmente la tiró al suelo. Le propició varios golpes en el abdomen y, desde el piso, le robó la cartera. Contenía anillos, aros, pulseras y cadenas.

La mujer calcula que las joyas estaban valuadas en alrededor de $700.000. Sin sus pertenencias y en shock por lo ocurrido, la víctima volvió a su hogar y no volvió a salir ese día.

El barrio donde ocurrió el hecho en Santiago del Estero

Sin embargo, al día siguiente, la mujer se acercó a la comisaría más cercana para realizar la denuncia. Tras ello, la causa quedó en manos del fiscal Rafael Zanni. Fue entonces que, tras análisis de los testimonios de testigos y otros elementos de la investigación, la mujer reconoció a su agresor.

Con sorpresa, notó que se trataba del hermano de su pareja. El hecho quedó caratulado como robo agravado por violencia.