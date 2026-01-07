Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por calor extremo para este miércoles 7 de enero: las provincias afectadas

Para este miércoles 7 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por viento y tormentas que afectarán a por lo menos nueve provincias. Pero además, advirtió que dos regiones están bajo alerta naranja por calor extremo.

La aleta amarilla por tormentas rige para las provincias del cordón cordillerano. Más precisamente Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy. Según especificó el organismo, se tratará de “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas para este miércoles 7 de enero

En estas provincias, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los sectores de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Por otro lado, el SMN emitió una alerta por fuertes ráfagas de viento para la provincia de Buenos Aires que comprende desde Magdalena y Punta Indio, se extiende por el corredor atlántico y llega hasta Mar del Plata y Miramar.

Las provincias bajo alerta naranja por calor extremo para este miércoles 7 de enero

El área será afectada por vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h. Las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata.

La última alerta que emitió el SMN es una de color naranja pro altas temperaturas para el oeste de Chubut, el sur de Neuquén y el extremo suroeste de Río Negro. Allí se espera un día de intenso sol con máximas que pueden alcanzar los 30°C.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires este miércoles 7 de enero

En el caso de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense están previstas lluvias que comenzarían durante la madrugada y se extenderían hasta el atardecer. La temperatura máxima será de 28°C y la mínima de 23°C. Al caer la noche aumentará la velocidad del viento, lo que alejará las tormentas, pero puede provocar inconvenientes a raíz de las ráfagas que oscilarán en torno a los 50 y hasta 60 kilómetros por hora.