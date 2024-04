El sorpresivo mensaje que recibió Diego Leuco de Lionel Messi: “Pensé que era joda”

Escuchar

No hay dudas de que Lionel Messi causa sensación en el mundo entero, sobre todo desde el 18 de diciembre de 2022, día en que junto a la selección argentina levantó la Copa del Mundo en Qatar. Con la agenda agitada que tiene el futbolista en Miami, ciudad en la que reside desde hace casi un año, nadie espera recibir un mensaje de él, o al menos así lo creía Diego Leuco hasta este jueves.

Durante esta mañana, el periodista contó que el rosarino le escribió a través de Instagram y dejó sin palabras a sus compañeros de Antes Que Nadie (Luzu TV). “Eran las 4 de la tarde del 4 del 4″, expresó, haciendo hincapié en la coincidencia de la fecha y hora en la que recibió la sorpresa.

Diego Leuco fue sorprendido por un mensaje de Lionel Messi (Foto: Captura Luzu TV)

Y siguió: “Estaba manejando y paré en un semáforo. Agarré mi teléfono, entré a Instagram y tenía un mensaje nuevo: era de un usuario con tilde azul. Era de Leo Messi”. Mientras contaba lo sucedido con su celular en la mano, el resto del equipo, integrado por Mica Vázquez, Yoyi Francella y Martín “El Trinche” Dardik, estaba sorprendido.

La primera en romper el silencio fue Mica, quien le preguntó si no le dio miedo comenzar a leer. “No es que tenía miedo, me hice caquita encima. Pensé que era una joda. Lo primero que me pasó por la cabeza fue: ‘es alguien que escuchó que Messi nos seguía en redes, se hizo un perfil falso y nos escribió’”, se sinceró.

Luego, comenzó a leer cuáles habían sido las palabras que escribió ‘La Pulga’: “El mensaje decía esto: ‘hola loco, ¿cómo andás? Estaba viendo cuando dijeron que los empecé a seguir. Te soy sincero, no sé cómo llegué al programa, pero estuve toda la noche mirando clips y riéndome. Te mando un abrazo y saludos para todos’”.

Al leer el texto, Leuco quedó perplejo. “Yo, en ese momento, empecé a temblar: no sabía qué responderle. Estuve media hora redactando mi respuesta. Escribía y borraba. Escribía y borraba. Mandé un mensaje, me arrepentí y lo borré”, confió.

Diego Leuco conduce Antes Que Nadie junto a Yoyi Francella, Mica Vázquez y Martín “El Trinche” Dardik (Foto: Instagram/@Luzutv)

Pero, finalmente le contestó: “Leo. Supongo que te imaginás la alegría que es para cualquier persona y cualquier programa del mundo un mensaje como este. Nos hace muy felices. Te mando un abrazo grande. Acá estoy para lo que sea. Y decime, si no te molesta, que cuente al aire que me escribiste. Un abrazo a la familia”.

Sin confiar en que iba a recibir una respuesta, el hijo de Alfredo Leuco recibió otra notificación dos horas y media más tarde. “No pasa nada, contalo tranquilo. Un abrazo grande”, le contestó el jugador del Inter de Miami.

Tras revelar el texto, el periodista dio vuelta su teléfono y mostró a la cámara la prueba. “Para que vean que es verdadero”, cerró.

Diego Leuco vuelve a conducir La Peña de Morfi

Luego de idas y vueltas sobre quién sería la persona elegida para reemplazar a Jesica Cirio en La peña de morfi, la producción de Telefe optó por Lizy Tagliani, quien junto a Diego Leuco estará al mando del ciclo que debutará con su nueva temporada este domingo 7 de abril.

Lizy Tagliani y Diego Leuco conducirán La peña de morfi manuel cascallar

Además, el equipo se completa con el chef Santiago Giorgini, los humoristas Nazareno Mottola, Pichu Straneo y Marcelo Ruíz Díaz; el periodista deportivo Ariel Rodríguez; y el trío musical Dos más Uno. Este año se sumarán la cocinera Felicitas Pizarro y El stream de La peña con Eleonora Pérez Caressi, Rodrigo Cascón y Mariale Mroue.