“Muchas gracias”: la familia de la alumna herida en la explosión durante la feria escolar habló por primera vez

Catalina Maglio, la alumna de 10 años que sufrió graves heridas tras la explosión de un experimento durante una feria de ciencias el jueves por la noche en una escuela de la localidad bonaerense de Rancagua, a 15 kilómetros de Pergamino, continúa internada en el Hospital Juan P. Garrahan. Su estado sigue siendo delicado, aunque ya no requiere asistencia respiratoria.

Sus padres difundieron el primer comunicado desde el incidente, en el que agradecieron el acompañamiento recibido y anunciaron la apertura de una cuenta para quienes deseen colaborar con los gastos de la recuperación.

Por primera vez desde el hecho, la familia compartió un mensaje por WhatsApp a sus allegados en el que contó cómo transitan estos días de incertidumbre y angustia, ahora acompañados por noticias más alentadoras sobre el estado de salud de la niña. “Queremos contarles que, del viernes a la madrugada, que recibimos las peores noticias por sus riesgos de vida, a hoy martes, Cata evolucionó muchísimo. Siempre con su pronóstico reservado, pero la mínima mejora para su cuerpo ya es muchísimo”, escribieron.

En el primer comunicado después del accidente, la familia expresó su profundo agradecimiento por la atención y el acompañamiento recibidos Fabián Marelli - LA NACION

En ese mismo texto, la familia expresó su profundo agradecimiento por la atención y el acompañamiento recibidos desde el momento del incidente: “Desde ya queremos agradecerles de un principio a esa ambulancia y doctora que se encontraban en Rancagua, a todo el Hospital San José por su atención, y también al Hospital Garrahan, a todos sus especialistas que desde un principio están a paso firme con Cata y sus papis. Muchas gracias al Municipio de Pergamino por estar presente y brindar su atención desde un principio”, sostuvieron.

Además, hicieron extensivo su agradecimiento a todas las personas que se acercaron con muestras de apoyo y cariño. Destacaron los mensajes, las cadenas de oración, los estados en redes y las buenas energías enviadas para acompañar la recuperación de Catalina, y aseguraron que a todos les están profundamente agradecidos.

Catalina deberá permanecer internada durante seis semanas en el Hospital Garrahan cortesía

Según el comunicado, los familiares explicaron que la niña deberá permanecer internada durante aproximadamente 45 días, por lo que pidieron colaboración para afrontar los gastos que demandará su recuperación. “Vamos a dejar un alias para quien quiera y pueda colaborar con lo mínimo que sea; nos va a ayudar muchísimo para todo lo que se nos viene a futuro y para su mejor recuperación”, expresaron. Y enumeraron los datos:" Titular: Javier Maglio; alias: catalina.maglio; CVU: 0000003100054102637497″.

Al final del mensaje, los padres reiteraron su gratitud: “Nuevamente, gracias a todos por su apoyo y sus buenas energías”, concluyeron

La niña de 10 años ya fue sometida a dos cirugías Valeria Rotman

Desde la dirección médica del Garrahan informaron a LA NACION que “la paciente pediátrica víctima de politraumatismo por explosión evoluciona en forma favorable, sin soporte respiratorio. Continúa internada en la unidad de cuidados intensivos”.

La explosión ocurrió el jueves a las 22, en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias organizada por el colegio. El evento consistía en la presentación de distintos proyectos estudiantiles coordinados por el profesor de física y química del establecimiento.

Catalina se encontraba en la primera fila al momento del estallido y recibió un impacto directo en la cara. Inicialmente, fue atendida en el Hospital San José de Pergamino, pero debido al riesgo de perder un ojo y al severo daño facial que sufrió, fue trasladada de urgencia en un helicóptero sanitario bonaerense al Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires.

Allí la niña de 10 años fue intervenida quirúrgicamente el viernes por la tarde, luego de haber sido estabilizada, por un equipo multidisciplinario del hospital pediátrico. El domingo fue sometida a una nueva cirugía, también a cargo de un equipo especializado. Permanece internada en la unidad de cuidados intensivos, mientras el equipo médico realiza un seguimiento clínico estrecho y mantiene comunicación permanente con la familia. En los próximos días se evaluará la evolución de su cuadro.