Muerte de Ernestina Pais: tenía la licencia inhabilitada por negarse a un control de alcoholemia

La periodista Ernestina Pais murió este viernes a la noche tras cruzar un paso a nivel que se encontraba con la barrera baja y ser embestida por un tren en San Isidro. Según pudo saber LA NACION, la exconductora de Caiga Quien Caiga (CQC) tenía la licencia de conducir inhabilitada.

Fuentes policiales informaron a este medio que la inhabilitación que pesaba sobre la licencia de la Pais se había establecido por haberse negado a realizar un control de alcoholemia hace algunas semanas.

La licencia de conducir de Ernestina Pais se encontraba inhabilitada por haberse negado a un control de alcoholemia

El accidente tuvo lugar en un cruce de vía ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano. Trenes Argentinos confirmó que a las 19.30 se produjo el choque entre la formación UTA-8 (tren 165), que se dirigía de Maipú a Delta, y un vehículo Honda City color negro, que conducía la periodista.

En marzo de este año, LA NACION informó que Pais había sido protagonista de un incidente de tránsito ocurrido en el barrio de Vicente López, en la Avenida del Libertador, en el tramo comprendido entre las calles Las Heras y Lavalle.

Cómo quedó el auto de Pais tras el accidente fatal

Además, la figura de la radio y la televisión argentina tenía un historial de incidentes viales. El accidente ocurrido en marzo marcó la cuarta oportunidad en la que la conductora y actriz había protagonizado un siniestro en siete años.

El primer antecedente data de 2019, cuando cerca de las 2.30 de la madrugada chocó un auto estacionado en Olivos e intentó fugarse en presunto estado de ebriedad. En 2022, repitió la mecánica en el barrio porteño de Palermo, donde fue detenida por la Policía tras intentar escapar. Un año más tarde, en 2023, colisionó en Núñez y, al igual que en el episodio actual, se negó al control de alcoholemia.

De compañera de Jorge Guinzburg a la primera conductora de “CQC”

Entre los hitos de su carrera, en 2009 fue la conductora del programa de televisión Caiga Quien Caiga (CQC) -y fue la única mujer en tener ese rol en el ciclo. Anteriormente había formado parte del panel de Mañanas Informales, por Canal 13, con Jorge Guinzburg.

La licencia de conducir de Ernestina Pais se encontraba inhabilitada por haberse negado a un control de alcoholemia

Con el humorista había empezado a colaborar a principios del 2000 en el histórico ciclo La Biblia y el Calefón.

En 2013 había estado al frente del magazine Desayuno americano, por América. Desde 2019 hasta 2021 fue panelista en Intratables, el programa de debate político de las noches del mismo canal.

Sin embargo, el primer amor de Pais no fue la televisión, sino la gráfica. En 1996, fue una de las fundadoras de la edición argentina de la revista francesa, Los Inrockuptibles. La publicación sobre música circuló hasta 2018.

Ernestina Pais condujo CQC junto a Gonzalo Rodríguez y Juan di Natale

“Mi formación, si vamos a la formación concreta, es en cine y fotografía. Yo empecé fundando una revista que se llamaba Los Inrockuptibles junto a los franceses que trajeron la revista acá. Yo editaba la parte fotográfica. Eso fue el arranque, obviamente es comunicar, pero a través de imágenes. Ahí me agarró Jorge Guinzburg y empecé con La biblia y el calefón. Claramente, cuando estudiás cine o las maneras de comunicar se involucra todo. Con Jorge, mi formación ya fue más periodística", decía en un nota publicada en LA NACION el 6 de mayo de 2019.

También, desde 1999 Pais era una de las dueñas del restaurante Milion (Paraná 1048), en el barrio de Recoleta.

“Mi formación, si vamos a la formación concreta, es en cine y fotografía. Yo empecé fundando una revista que se llamaba Los Inrockuptibles junto a los franceses que trajeron la revista acá", contó a LA NACION en 2019 respecto a sus inicios Nicolás Amendola

Ernestina era hermana de la conductora y exmodelo Federica, con quien había trabajado en Sabés o sonás, un programa de preguntas y respuestas para adolescentes que emitía el por entonces Canal 7 (hoy TV Pública), en 2003.

Uno de sus hitos en su carrera, junto con su labor en Mañanas informales, fue como conductora de Caiga Quien Caiga (CQC), en 2009, cuando uno de los creadores de ese clásico de la televisión, Mario Pergolini, relegó la conducción del programa.