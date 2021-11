Un triste noticia conmociona a Rosario: murió el periodista Mauricio Maronna, de 57 año s. El jefe de la sección Política del diario La Capital falleció por una falla cardíaca hoy, pocos días después de haber presentado su último libro, “Perro Negro”, según anunció el medio rosarino.

El editor y periodista nació en Teodelina, en el sur de la provincia de Santa Fe. Su carrera periodística comenzó en la radio local, hasta que llegó a Rosario, donde se sumó a Radio 2, con Juan Gerardo Mármora. En 2005 había publicado su primer libro, Del derrumbe a la ilusión.

Su camino en el diario La Capital arrancó en 1993, donde se sumó al equipo de la sección Internacionales. De allí pasó a Política y asumió el rol de jefe en 1998. Para el formato televisivo, Maronna conducía el programa En profundidad.

“Siempre supe que iba a ser periodista, desde los 16 años”, aseguró en una reciente entrevista a Rosario3, en el marco de la presentación de su último libro.

En un repaso por su carrera, Maronna confesó que estudió derecho por pedido de su madre. “Una de las cosas que me dijo es que no estudie periodismo. Después me lo dijo Osvaldo Soriano y tenían razón. Hoy creo que el periodismo escrito es como una cancha de paddle que cada vez se achica más. Eso no quiere decir que lo que viene sea mejor. Pero bueno, todo se termina. Es así”, analizó.

Ávido usuario de Twitter, el periodista compartía reflexiones de todo tipo.

De joven, Maronna se casó con Silvina y se convirtieron en padres de Maite. Fanático de Newells’s Old Boys, el periodista fue el columnista político principal de La Capital por años.

Ayer, el periodista -según detallaron desde La Capital- celebraba la presentación de su libro.

“Hoy la muerte llegó sin avisar” , indicaron desde la publicación rosarina, y agregaron: “Nos priva de un compañero generoso, de un amigo incondicional, de su enorme capacidad de análisis, de su exquisita escritura”.

“Te vamos a extrañar, Mauricio”, cerraron sus compañeros.

La despedida del club de su pasión

A través de Twitter, Newells’s Old Boys despidió a Maronna con un cálido mensaje y una foto del periodista con Diego Maradona, en 1993.

“El Club lamenta profundamente el fallecimiento de Mauricio Maronna, periodista rosarino de reconocida trayectoria y socio de nuestra institución”, escribieron desde el club de su pasión, y remarcaron: “Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos ante tan dura pérdida, y los acompañamos en este momento”.

La histórica foto que compartió Newell’s muestra el momento de una entrevista de Maronna a Maradona, durante su paso por el club rosarino.