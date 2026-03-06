Murió Hipólito, el hipopótamo “dócil y amigable” del Bioparque de La Plata

Hace unas horas, durante la madrugada del viernes, murió Hipólito, el hipopótamo macho de poco menos de 26 años que vivía en el Bioparque de La Plata. Así lo dieron a conocer las autoridades del predio hace unos minutos.

Durante las últimas semanas estaba pasando un cuadro clínico asociado a un proceso digestivo severo. A lo largo de la evolución clínica se implementaron distintos tratamientos de sostén y manejo paliativo, entre ellos analgésicos, protectores gástricos y antibioticoterapia. Según las autoridades del bioparque, durante todo este proceso Hipólito estuvo permanentemente acompañado y monitoreado por el personal, que siguió de cerca su evolución y le brindó los cuidados necesarios.

Hipólito nació en el 2000 en cautiverio y, a los cinco años, lo trasladaron a un zoológico donde vivió hasta los ocho. A esa edad ingresó al Bioparque La Plata, donde se encontraba desde entonces. Era pareja de Mafalda y tuvieron una cría bautizada Felipe.

“Hipólito era un animal muy colaborador con toda persona que trabajaba con él. Se caracterizaba por su temperamento tranquilo, lo que facilitaba las rutinas diarias de manejo y cuidado”, explicaron en el comunicado de prensa del Bioparque de La Plata.

Tenía un vínculo de confianza con cuidadores y veterinarios, respondiendo de manera positiva a los entrenamientos y a las intervenciones necesarias para su bienestar.

Con Mafalda, la hipoótamo que también reside en el Bioparque de La Plata tuvieron a Felipe, su pequeña cría Bioparque de La Plata

Era un animal dócil y colaborativo. Sus cuidadores podían hacerle controles y procedimientos sin que Hipólito sintiera estrés. En 2025 se logró realizar extracciones de sangre por entrenamiento. En otras palabras, sin sedación y con la colaboración del ejemplar, se desarrolló un método complementario inédito en las instituciones que trabajan con animales silvestres y exóticos en Argentina.

El año pasado Hipólito había sido sometido a una cirugía de alta complejidad que permitió salvar su vida en aquel momento. Ese procedimiento representó un hito para la medicina veterinaria en fauna silvestre, ya que fue el primer caso registrado en Argentina de una intervención de este tipo en un hipopótamo, con resultados positivos en su recuperación posterior.

Desde el Bioparque de La Plata informaron que, debido a las características propias de la especie y a las condiciones de manejo necesarias para garantizar su bienestar, “los procedimientos diagnósticos y terapéuticos debieron realizarse bajo protocolos específicos y estrictas medidas de seguridad, con la intervención del equipo técnico especializado (áreas de veterinaria, cuidadores, comportamiento, biología y nutrición)”.