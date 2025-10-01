Murió Jane Goodall: inspiración y esperanza, la mirada de los activistas argentinos sobre una “rockstar” del conservacionismo

Inspiración y esperanza. Esos dos valores destacaron ambientalistas y conservacionistas argentinos consultados por LA NACION sobre la figura de Jane Goodall, la primatóloga más influyente del último siglo y, sin duda, la más reconocida en todo el mundo, que falleció este miércoles.

La investigadora británica, que alcanzó prestigio internacional al estudiar el comportamiento de los chimpancés en libertad en África oriental, murió en Los Ángeles mientras realizaba una gira de conferencias en los Estados Unidos.

En un comunicado, el Instituto Jane Goodall Argentina subrayó la huella indeleble que dejó en el conocimiento de los chimpancés y de otras especies. “Pero también en la humanidad y en los entornos que compartimos. Inspiró curiosidad, esperanza y compasión en innumerables personas alrededor del mundo, y abrió camino a muchos otros, en particular a jóvenes que le dieron esperanza para el futuro”, expresaron, al tiempo que aseguraron que continuarán la misión que ella sostuvo durante casi toda su vida. También agradecieron a sus seguidores, socios y amigos.

La Etóloga y conservacionista Jane Goodall en la Fundación Temaiken Rodrigo Nespolo - La Nación

“Me parece muy importante transmitir que Jane ha sido una persona llena de luz, que siempre supo ver lo positivo en las personas y organizaciones con las que trabajó, pese a las dificultades que enfrentó durante 91 años. Estaba convencida de que debemos unirnos y mantener la esperanza”, afirmó Paula González Ciccia, directora de la Fundación Jane Goodall Argentina y vicedirectora general de Conservación, Educación, Ciencia y Salud de Fundación Temaikèn. Recordó además que, de niña, leía en la revista National Geographic las notas en la que aparecía Goodall y pensaba: “De grande quiero ser así”.

“Estamos atravesando tiempos difíciles y el mundo necesita más que nunca esa luz para poder enfrentar los problemas ambientales y construir un planeta más justo, armonioso y sostenible. Como decía Jane, debemos conectar nuestro cerebro con el corazón para tomar las mejores decisiones para nuestro futuro común”, añadió González Ciccia.

Sofía Heinonen, directora ejecutiva de la Fundación Rewilding Argentina, también destacó “esa fuerza que transmitió a los jóvenes para que tengan esperanza”. Y agregó: “Para todos los que trabajamos en el campo con la vida silvestre, Jane Goodall ha sido una inspiración”.

Pero más allá de colegas y admiradores, Goodall dejó amigos en la Argentina. El actor y ambientalista Boy Olmi la conoció hace varios años, tras una conferencia que la primatóloga ofreció en el país. “Desde ese momento me ofrecí con mis herramientas de comunicación para ayudar a su causa”, recordó.

Jane Goodal y Boy Olmi durante su último encuentro en Buenos Aires Boy Olmi

“Para mí fue como ser amigo de la madre Teresa con Mick Jagger”, expresó. Y añadió: “Este último encuentro que tuvimos el año pasado, en esa gira mágica y misteriosa que realizó por América Latina, quedará como la última vez que nos vimos. Desde su profunda observación de la naturaleza, nada resulta tan natural como la muerte, pero me entristece no poder compartir un whiskicito más para hablar del mundo y de los problemas que hoy enfrentamos”.