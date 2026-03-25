Murió Lila Pastoriza, periodista, exmilitante de Montoneros y sobreviviente de la ESMA

La periodista, exmilitante de Montoneros y sobreviviente de la ESMA Lila Pastoriza murió este miércoles, confirmaron fuentes cercanas a la familia a LA NACION. Pastoriza había enfocado gran parte de su vida a militar en el movimiento de derechos humanos en el país. Su fallecimiento llega un día después de que se cumplan 50 años del último golpe militar.

Pastoriza nació en Mar del Plata y estudió la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí comenzó a militar e ingresó a la Federación Juvenil Comunista (FJC) y la Vanguardia Revolucionaria.

Más tarde, se integró a la Juventud Peronista y a Montoneros. En paralelo, formó parte como periodista de la Agencia de Noticias Clandestina (Ancla), dirigida entonces por Rodolfo Walsh. Formó parte de la agencia durante un año.

Luchó por los derechos humanos en el país Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti

Fue secuestrada el 15 de junio de 1977 en la vía pública, cerca de Serrano y Honduras, por hombres de civil y luego fue trasladada al centro de detención que funcionaba en la ESMA. En paralelo, su esposo Eduardo Jozami estuvo detenido entre el 12 de septiembre de 1975 y el 11 de septiembre de 1983 en las cárceles de Villa Devoto, La Plata, Sierra Chica, Caseros y Rawson.

Pastoriza estuvo recluida en Capuchita, el altillo del establecimiento, y solo salía para realizar trabajo forzado. Fue sometida a tortura y obligada a hacer tareas en la construcción de un archivo periodístico. “Los archivos periodísticos eran contar los diarios, clasificar las noticias por tema. Les interesaba, como que algo se iba a hacer. Nunca supimos qué. Mi idea era que había planes para la cosa más interna, pero nunca se concretó ni nada”, dijo en diálogo con la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

La exESMA Archivo

Pastoriza contó su experiencia en cautiverio: “Nosotros intentábamos comunicarnos entre nosotros, algo que no se podía hacer. Nos pasábamos comida, habían algunos que teníamos una dieta porque estábamos enfermos entonces tratábamos de repartirla. En algún momento capaz algún compañero se podía mover, algunos guardias nos permitían pararnos. A los tres meses de estar ahí yo era una presa vieja, porque los traslados eran semanales”.

Permaneció allí hasta que fue liberada el 27 de octubre de 1978, junto a la politóloga Pilar Calveiro.

Lila Pastoriza en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA) Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA)

Juntas se exiliaron ese mismo día en Madrid, España. En el viejo continente presentó un informe sobre su tiempo de cautiverio al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Después se trasladó a México, donde continuó su labor como periodista y se unió a la Casa Argentina de la Solidaridad (CAS).

Pastoriza volvió a la Argentina en 1984 para declarar en la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep). Finalmente se instaló en el país en 1985. Declaró en numerosos juicios, incluido el Juicio a las Juntas y la Megacausa ESMA.

Como periodista colaboró en El Periodista de Buenos Aires, Página/12, la revista Haroldo y la revista Cítrica. También fue parte de la Asociación Buena Memoria, trabajó en el proyecto Parque de la Memoria y en el espacio de la Memoria de la exESMA.