Cerraron las bases: así fue el trabajo del rompehielos ARA Almirante Irízar en la Antártida

El rompehielos ARA Almirante Irízar finalizó esta semana el cierre de las bases antárticas temporarias Brown y Primavera, en un operativo que selló la última etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025/26.

Durante tres meses, las bases funcionaron como centro logístico de diferentes proyectos de investigación que realizan los científicos de la Dirección Nacional del Antártico.

Los trabajos del ARA Almirante Irízar

Bajo la supervisión directa del Comandante Conjunto Antártico, el contraalmirante Maximiliano Mangiaterra, la unidad de la Armada Argentina ejecutó una logística precisa para retirar a los integrantes y el material acumulado durante los tres meses de actividad científica. La labor permitió sostener la presencia del Estado nacional en el continente blanco con éxito y dentro de los plazos previstos.

Así fue el trabajo del rompehielos ARA Almirante Irízar en la Antártida

La primera escala ocurrió en la base Brown, situada en la Punta Proa de la Península Sanavirón. Tras el posicionamiento del buque, el Grupo Playa inició el traslado de cargas y residuos mediante lanchas EDPV, tal como indicaron desde el sitio oficial del Gobierno. En ese mismo sector, el personal militar y científico, compuesto por 11 integrantes, abandonó el recinto luego de concluir sus tareas estacionales. De forma paralela, expertos de la Fundación Cethus desplegaron botes semirrígidos para avanzar con investigaciones sobre cetáceos vinculadas al proyecto IWC SORP, un estudio que busca evaluar la distribución y el uso del hábitat de estas especies en aguas australes.

Posteriormente, el navío al mando del capitán de navío Sebastián Alejandro Musa se dirigió hacia la base Primavera, en la costa Danco. Allí, la logística presentó un desafío adicional debido a la ubicación del recinto en una zona de altura. El personal operativo utilizó un sistema de tirolesa para bajar el material clasificado y los residuos hacia la orilla, desde donde las embarcaciones menores completaron el repliegue hacia el rompehielos. En esta base, el equipo de extracción retiró a 17 personas, entre ellos siete científicos y 10 militares que habitaron el lugar desde el inicio del verano.

El despliegue contó con la presencia de la directora de la Dirección Nacional del Antártico, la diplomática Cynthia Liliana Hotton, y del capitán de navío Gustavo Sagreras, quien tomará el mando del Componente Naval del Comando Conjunto Antártico.

Así se realizó el cierre de la base Brown, en la Antártida

Por qué culmina el trabajo en las dos bases

Tras finalizar las maniobras, el contraalmirante Mangiaterra valoró el desarrollo de la misión. “En estas bases se realizan principalmente trabajos de investigación sobre mamíferos, aves y peces. La tarea del Comando Conjunto Antártico es sostener la logística necesaria para la permanencia, que permite que funcionen durante el verano”, sostuvo el oficial ante el equipo de prensa oficial.

El balance del mando antártico sobre el cierre de las instalaciones fue positivo. “La campaña se viene desarrollando con normalidad y éxito, cumpliendo los objetivos propuestos y llevando a cabo las actividades que todos los años efectuamos en las campañas antárticas de verano”, concluyó el funcionario.

Con el repliegue de Brown y Primavera, la Armada Argentina consolida su despliegue estratégico y cierra un ciclo fundamental para el Instituto Antártico Argentino, que utiliza estos nodos logísticos para profundizar el conocimiento científico sobre el ecosistema polar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA