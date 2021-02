Murió Mauricio Rumboll, representante del naturalismo argentino

El gran naturalista y conservacionista Mauricio Rumboll murió este martes. Se destacó por ser el descubridor del macá tobiano, probablemente el arquetipo del naturalista argentino, y una de las personalidades más destacadas de la conservación en el país.

La Fundación Vida Silvestre Argentina y Aves Argentinas difundió un comunicado donde lamentó la pérdida de Rumboll. “Con profundo dolor nos toca hoy decir adiós a uno de los más emblemáticos representantes del naturalismo argentino”, comenzaron.

Falleció Mauricio Rumboll, el descubridor del macá tobiano. Credito Santiago Imberti

La organización lo describió como “apasionado y filoso observador”, que llevó adelante su vocación docente en distintos ámbitos. “Pocas figuras han tenido tanta influencia en la conservación de nuestra naturaleza como Mauricio y su persona encarna quizás la más acabada y completa caracterización del naturalista. Su estilo reservado y respetuoso, pero también obsesivo y tenaz, influyeron profundamente en varias generaciones”, sostuvieron.

Además, en el texto difundido hoy, recordaron hitos de su trayectoria. “Fue Naturalista Viajero del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN), un verdadero émulo de G. Hudson, por sus orígenes y andanzas, y director del Centro de Instrucción de Guardaparques “Bernabé Méndez”. Parques nacionales fue una de sus casas preferidas y, los guardaparques, sus “hijos pródigos”. Muchas promociones conservan la impronta de sus enseñanzas y mantienen viva la esencia del naturalista y servidor multipropósito de la causa de la naturaleza”.

Según relataron, fue un “agudo ornitólogo y asombroso identificador de sonidos naturales” y, aseguraron que sabía interpretar con precisión la naturaleza.

Falleció Mauricio Rumboll, el descubridor del macá tobiano. Claudio Bertonatti

Vivió en la Patagonia y también en el Parque Nacional Iguazú, donde en la década de 1980 impulsó la construcción de un observatorio de aves que lo tenía como asiduo ocupante. En las últimas décadas se radicó en Los Cocos, en la provincia de Córdoba, donde vivió junto a Diana su esposa y su tres hijos, Patricia, Nico y Andrew. Otros “hijos adoptivos” fueron atraídos a la conservación por este impulsor de causas nobles.

En la Patagonia, en oportunidad de un relevamiento sobre cauquenes encomendado por el Museo, Mauricio descubrió en el año 1974 a una de las especies más emblemáticas de la Argentina: el Macá Tobiano, que pronto se transformaría en una bandera de la conservación.

Si bien no publicaba mucho, los libros en los que participó son referencia habitual para los naturalistas y, al ser bilingüe, eran habituales sus colaboraciones en traducción al inglés de libros de naturaleza. Entre algunos de sus títulos se destacan: “Los Parques Nacionales de la Argentina y otras de sus áreas protegidas”, en coautoría con Francisco Erize, Marcelo Canevari, Pablo Canevari y Gustavo Costa; “Birds of southern South America and Antartica”, junto a Martín De la Peña; y “Aves de Sudamérica”, junto a Jorge Rodríguez Mata y Francisco Erize. También “Las cuatro estaciones de la Patagonia” y la práctica “Guía de huellas, rastros y señales de los mamíferos de los Parques Nacionales”.

“Un grande con todas las letras, un ser inmenso por su humildad, generosidad y humanidad. Su luz y su huella han sido tan fuertes que sin duda seguirá alumbrando destinos conservacionistas en las generaciones actuales y venideras”, concluyó la fundación.

LA NACION

