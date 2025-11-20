Murió una bebé en un hospital de Córdoba y denuncian que fue mala praxis: investigan cuatro casos más

La denuncia de una mujer por una presunta mala praxis que habría llevado a la muerte de su bebé recién nacida generó impacto en Córdoba. La víctima de 20 años denunció al Hospital Nueva Maternidad Provincial tras perder a su hija luego de una cesárea que no estaba prevista inicialmente. El fiscal a cargo de la causa denunció que hay otras tres investigaciones en curso de este año -que involucran a dos bebés y una mujer- y un caso del año anterior.

El caso que tomó relevancia mediática fue el de Evelin Medina, de la ciudad de Córdoba. La mujer denunció que el lunes 10 de noviembre se acercó al hospital de referencia provincial para un último control, donde le indicaron que volviera el viernes 14 para que la internaran y se le induzca el parto, contó en diálogo con el medio local La Voz.

Ese día, tras darle varias medicaciones, la víctima aseguró que se quedó dormida y, al despertar, le dijeron que tenía que ir a cesárea. Al día siguiente, ingresó al quirófano a las 13.30. “Antes de entrar, la bebé estaba bien, con latidos”, aseguró.

Hay otras tres investigaciones en curso de este año y un caso del año anterior

Sin embargo, Medina denunció que el quirófano no estaba correctamente preparado: “Cuando me pusieron la anestesia epidural, me pincharon tres veces en la espalda. Pedí que entrara mi mamá, pero no me dejaron. Yo escuché que eran practicantes”.

Medina indicó que la doctora le daba indicaciones a los practicantes de cómo realizar el proceso. “Veo que están por sacar a mi bebé, pero se volvió para adentro. Dos veces me pasó eso. La doctora le decía a la practicante que lo sacara sin miedo”, relató al medio cordobés.

La bebé nació a las 14.50. Medina detalló que la vio moverse, aunque no escuchó su llanto. Segundos después, se la llevaron a una sala contigua. Minutos más tarde le informaron a la madre de Medina que la bebé salió sin signos vitales.

Medina hizo la denuncia, que quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, Turno 4, a cargo del fiscal Ernesto de Aragón. La causa se caratuló como “muerte de etiología dudosa”. Aunque la familia denunció que fue mala praxis, la Fiscalía investiga otras causas como posible sufrimiento fetal dentro del vientre.

El abogado de Medina, Soria Cangiano, sostuvo que la mujer estaba “en muy mal estado, tanto físico como psicológico”. “Sufrió un postparto complicado, sin la atención médica adecuada, con un sangrado intenso y una sutura abdominal importante”, explicó a La Voz.

Sobre el caso de Medina, desde el Ministerio de Salud provincial aseguraron a ElDoce que la intervención se realizó con médicos residentes con la supervisión de una ginecóloga con 18 años de trayectoria.

Tras la difusión del caso de Medina, otra mujer se acercó a Cangiano para denunciar que su bebé había muerto en presuntas causas similares, aunque no radicó ninguna denuncia en la Justicia.

En diálogo con ElDoce, el fiscal Aragón remarcó que la causa está en su etapa inicial, por lo que no hay información concluyente: “Esta persona indica que habría recibido un tratamiento que ella entiende que no fue adecuado a las circunstancias, una intervención que entiende como negligente. Se trata como una muerte de etiología dudosa”.

Dos días después de la denuncia de Medina, otro caso salió a la luz. Alcira y Marcelo denunciaron que su hija Azul Ramallo de 21 años murió días después de dar a luz por cesárea a una bebé en el Nueva Maternidad Provincial.

Los padres denunciaron que, tras dar a luz, la pasaron a terapia intensiva, dijo en diálogo con ElDoce: “A la noche la entubaron, al otro día nos dijeron que no le funcionaban los riñones y que tenía complicados los pulmones. A las seis de la tarde nos llamaron para decirnos que había tenido un paro. Hace 65 días no sabemos qué pasó con mi hija y su cuerpo está en un galpón judicial. Se está pudriendo ahí y no hay respuesta de ningún médico”. El hecho también es investigado por Aragón.

De Aragón ordenó un allanamiento en el hospital donde secuestraron historias clínicas y documentación médica clave.

En tanto, el secretario de Salud, Carlos Giardona, y el director del hospital, Luis Ahumada, realizaron una conferencia de prensa donde negaron que haya habido mala praxis. Agregaron que desde la inauguración del nosocomio en 2023, hubo dos muertes de parturientas: el caso de una joven de 14 años y el caso de Azul Ramallo, que falleció por sepsis.