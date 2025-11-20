LA NACION

Cambió el pronóstico: cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que los chaparrones más importantes tendrán lugar este jueves; la baja presión traerá alivio a la Patagonia luego de los incendios de esta semana

La lluvia se hará sentir más entrada la tarde y especialmente durante la noche (Captura de Windy)
Después de un fin de semana que coqueteó con temperaturas veraniegas y tardes mayormente soleadas, vuelve el agua a Buenos Aires. Para este jueves, el SMN prevé fuertes tormentas en la región norte del territorio bonaerense, como así también para el sur de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Además, el sistema de baja presión dirá presente en la Patagonia, trayendo alivio luego de los incendios.

El tiempo durante la jornada de este miercoles
En la Ciudad, el coletazo de las tormentas también se sentirá: la temperatura bajará unos grados, ubicándose la mínima en 17 y la máxima en 26° C. El cielo tendrá predominio de nubes y el viento potenciará la suspensión de polvo, reduciendo levemente la visibilidad.

El SMN todavia no emitio alertas
La franja del alerta amarilla por el regreso de las lluvias está fijada a partir del mediodía, con la posibilidad de extenderse hasta las primeras horas de la noche. Para el jueves, la amplitud térmica está prevista entre los 16 y 23° C.

La situacion del tiempo en la Argentina
Para el fin de semana XXL se avizora un repunte de la temperatura, llevando la situación a condiciones cálidas sin alcanzar el agobio.

