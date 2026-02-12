“Nadie te prepara para esto”: golpearon a dos médicos en un hospital municipal de Monte Grande

La violencia que no cesa contra el personal de salud dejó esta vez a una médica de guardia con lesiones en el cuello y la espalda por golpes, mientras que su jefe sufrió una fractura en la columna y tiene un hematoma en la cara por una trompada. “Nadie te prepara para esto”, sostuvo Agustina Funes, neuróloga del Hospital Municipal Santamarina, de Monte Grande, en diálogo con LA NACION.

La agresión ocurrió el domingo pasado, por la mañana, luego del cambio de turno en la Guardia del hospital. Hacía un mes que profesionales habían entregado una nota en la dirección dirigida a las autoridades del hospital y el municipio por el aumento de reacciones desmedidas contra el personal de parte de pacientes y familiares. Pedían medidas de seguridad para evitar que esos insultos y empujones no escalaran todavía más. El refuerzo con policía municipal en un sector alejado del área de más alto riesgo, como es la Guardia, no dio resultado y la preocupación del personal se terminó por materializar en una golpiza que inició una pareja contra dos de los médicos que empezaban su turno de 24 horas.

Golpes en el Hospital Santamarina de Monte Grande

Eran entre las 8.15 y 8.30 del domingo pasado. Funes, de 31 años, y sus colegas estaban en la sala o estar para los médicos. En la guardia, no había más de seis personas que esperaban ser atendidos; entre ellos, una mujer con un corte en el cuero cabelludo que un cirujano iba a suturar. El personal que arrancaba su jornada revisaba en el estar de médicos el listado de entre 14 y 18 pacientes en la sala de internación a recorrer. En ese momento, les golpearon la puerta.

Reclamo

“Un hombre nos empezó a reclamar que atendiéramos y mi colega le preguntó qué necesitaba. Dijo que era una sutura para su mujer. Le explicó que, en ese momento, estaban los médicos clínicos y a la espera del cirujano que tenía que atenderlos”, relató Funes. “No habían pasado cinco minutos y, de pronto, la pareja ingresa a la sala de médicos y empiezan a reclamar que los atendiéramos a los gritos. Volvemos a explicarles que se necesitaba al cirujano que se había pedido”, continuó.

Fue ahí cuando, mientras los médicos intentaban sacarlos de la sala, el hombre tomó del brazo a Funes. Ella le exigió que la soltara y él empezó a insultarla. El jefe de guardia intervino para volver a explicarle al hombre por qué era la espera y, en ese momento, escala la agresión.

Por lo que habría sido una patada, el médico se golpeó contra una puerta metálica y un matafuegos al caer al piso. De pronto, ingresaron otras personas que aparentemente acompañaban a la pareja y se sumaron con ellos a las agresiones.

“Se le fueron encima al jefe de guardia. Cuando se logra levantar, un hombre con remera roja [aún sin identificar, pero que participaba del grupo] le pega una piña en un ojo. El jefe vuelve a caer y los colegas lo ingresan al estar de médicos”, reconstruyó Funes. En el cruce de trompadas que seguía, ella recibió un golpe en la cara. Una joven que entró en ese momento, pero que no estaba en la guardia, y la paciente que esperaba la sutura se le fueron encima y la tomaron del cabello, mientras le seguían pegando en la cabeza, el cuello y la espalda.

Cuando lograron separar a las mujeres, sus colegas la llevaron a la sala de médicos. Ahí la médica llamó al 911. La pareja y el resto de las personas se retiraron antes de que llegara la policía. La mujer habría buscado atención el domingo en el hospital de Lavallol, de acuerdo con información que se investiga tras la denuncia policial. La denuncia penal por las lesiones se formalizará antes del fin de semana.

Suspensión

Por el grado de violencia de las agresiones contra los médicos de guardia, las autoridades del hospital tuvieron que suspender la atención habitual. Quedó limitada a emergencias con riesgo de vida (códigos rojo).

Una de las médicas llegó a grabar parte de la agresión con el celular, video que un medio local difundió en redes sociales. “Soy famosa. Esa rubia tarada va a aprender a no faltar el respeto”, respondió la paciente sobre la médica a la que agredió y es neuróloga de planta del Santamarina. Lo hizo con una captura del video que la muestra en primer plano. Agregó emoticones de risa y un beso para acompañar su descargo en redes sociales.

Por los registros de atención, la pareja no hacía una hora que esperaba por el cirujano, aun cuando así lo habrían manifestado, y el estado de la mujer era “clínicamente estable”.

Seguridad insuficiente

Profesionales del hospital de Monte Grande con los que habló LA NACION coincidieron en relatar que no hay presencia policial suficiente, a pesar de que se elevó una nota a través de la dirección para pedir que se aumentara la seguridad. Hay uniformados en el acceso de las ambulancias, lo que está alejado (alrededor de media cuadra) de la guardia. El refuerzo con dos policías municipales que se turnan “no es de ayuda”, ampliaron esos testimonios.

En la nota, los profesionales firmantes fundamentaron su pedido en la “profunda preocupación por los reiterados hechos de violencia ocurridos” en el hospital y que “pusieron en riesgo la integridad física y psicológica del personal de salud, los pacientes y sus acompañantes”. Se referían a agresiones verbales y físicas que, hasta entonces, se trataban de insultos y empujones, además de amenazas. También, dejaron constancia en ese texto de “ingresos no controlados” por los que el personal presentó denuncias policiales. A la falta de personal de seguridad suficiente, sumaron el “mal estado de la puerta de acceso principal” del Santamarina que aumenta todo riesgo.

“Esta realidad vulnera condiciones básicas de seguridad laboral, incumple normativas vigentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo y afecta gravemente el normal desarrollo de las tareas asistenciales. Lo que expone tanto al equipo de salud como a la comunidad a situaciones de riesgo evitable”, señalaron en la nota presentada el 8 de enero pasado. De no tomarse medidas “concretas y urgentes” que pudieran subsanar esas falencias, también dejaron constancia de la existencia de un “riesgo cierto para la integridad del personal”. Y eso sucedió el domingo pasado.

Aún no hubo comunicación de parte de las autoridades municipales con los profesionales lesionados. De la dirección, a la médica le llegó un mensaje el domingo para preguntarle cómo se encontraba. La mayor contención, según refirieron, fue de parte de colegas.

Funes todavía siente mucho dolor cervical y en la espalda por los golpes. Por la ART, completó cuatro sesiones de kinesiología y este viernes tiene un nuevo control médico. A su jefe le indicaron reposo estricto, con uso de un corsé “por unos meses”: estudios revelaron una fisura en una de las vértebras de la región lumbar con edema óseo, además del hematoma en el ojo izquierdo por la trompada. La consulta con un especialista de columna terminará de definir cómo sigue el tratamiento y, de acuerdo con la evolución, si sería necesario operar o no.

“Cuando presentamos la nota el mes pasado fue porque había muchos hechos de violencia en el hospital. En uno me había tocado hacer una denuncia por empujones e insultos. Pero nunca como esta vez”, concluyó Funes.

Por estas horas, se mantiene la preocupación entre el personal, de acuerdo con un médico especialista con años de trabajo en ese centro municipal. “En ese momento, estaba en reparación eterna un espacio de guardia por el que la policía tenía acceso a la Guardia. Eso estuvo mucho tiempo en obra y los policías estaban a 40 metros de donde estaban ocurriendo las agresiones y ni se enteraron, de manera que no había presencia policial”, relató a LA NACION. “En el personal hay una sensación de muchísimo desamparo”, agregó. Otro colega, que también solicitó reserva de su nombre, llamó la atención sobre “el absoluto silencio” de Cicop, que representa a profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires. En hechos previos, el gremio que está dentro de la CTA había expresado su repudio.

En tanto, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a lo sucedido con “varios profesionales heridos”. Lo hizo este jueves y a través de un comunicado, además de acompañar a los médicos en las denuncias por lesiones.

“Resulta demencial la recurrencia de estos casos de intolerancia demostrada por ciertos inadaptados, los cuales parecen no comprender que el personal hospitalario vela por la salud de la población durante las 24 horas del día, buscando garantizar una atención de calidad y el sostén del sistema sanitario, a pesar de las condiciones laborales adversas”, expresaron.

Y finalizaron: “Estos sucesos, lamentablemente naturalizados, son el causal de la anarquía social y vulneran gravemente el derecho de acceso a una atención de calidad por parte de la población”, sin dejar de apelar a una mayor “comprensión de la comunidad” ante la situación que atraviesa el personal en contexto de crisis del sistema de salud y exigir a las autoridades que correspondan “las garantías de seguridad para el ejercicio profesional digno en los hospitales públicos”.