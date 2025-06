“Necesitamos ganar esta batalla”. Angustiante pedido de ayuda en la lucha contra la desnutrición infantil

MENDOZA.- Es un llamado desesperado; un pedido de auxilio por los más vulnerables. Son décadas de entrega profesional por la salud de los niños. Por eso, en medio de una fuerte crisis económica, la reconocida Fundación Conin, que lucha contra la desnutrición infantil en la Argentina, sale a buscar apoyo para que el proyecto de asistencia no corra más peligro. Es que en los últimos meses, se vieron obligados a cerrar servicios y suspender personal, sobre todo en el hospital modelo con internación que funciona en Mendoza, único en el país, más allá de los 114 centros de prevención distribuidos en toda la geografía nacional y en el exterior, que siguen operativos. Uno de los motivos de la compleja situación es la falta de apoyo oficial, tanto provincial como nacional, con pagos atrasados y mínimos en la prestación de servicios, dilaciones importantes en las actualizaciones de valores y expedientes “cajoneados”.

Quien exclama la ayuda es el creador y presidente de la entidad, el prestigioso médico pediatra Abel Albino, con más de 30 años en el proyecto de “salvar” la vida de los chicos en riesgo. Son años de abordajes y rescates, con números contundentes: ya recuperaron a más de 45.000 chicos en los centros de prevención, mientras que en el hospital tuvieron internados a más de 3.000 niños, de los cuales uno solo perdió la vida. Por año, son más de 8.500 los menores que reciben asistencia en la Cooperadora de la Nutrición Infantil (Conin) y se estima que en la actualidad más de 1.000.000 de chicos padece problemas de desnutrición en la Argentina y necesita atención urgente.

En diálogo con LA NACIÓN, Albino hizo la convocatoria concreta a quienes puedan tender una mano, poniendo el ojo en el sector privado. “Es una situación delicada; todo parece que se complica y se hace más difícil. Por eso, apelamos a todos los que puedan ayudarnos a salir adelante. Necesitamos ganar esta batalla con los chicos, por el futuro del país. La principal riqueza de un país es su capital humano, sino no hay futuro”, expresó conmovido Albino, apelando a los “corazones solidarios” que puedan sumarse a la cruzada.

Hay grandes expectativas por lo conseguido en los últimos días: lograron sumar a 1.200 nuevos socios, de los 5.400 actuales que sostienen toda la estructura con su aporte desinteresado. Y el objetivo está puesto en alcanzar los 10.000 socios para poder reactivar todos los servicios. “El mejor premio es que mucha gente se haga socia. Y con 20 empresas que nos den 1.000 dólares cada una empezamos a respirar mejor”, acotó el profesional, especializado en Chile, donde el abordaje y la asistencia de esta enfermedad crónica tiene mayor apoyo del Estado y de los privados.

La importancia de invertir en los niños

“Tenemos un gran país; necesitamos hacer posible que cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Todos tenemos cerebro y órganos iguales; lo que difiere en nosotros es el entorno, la epigenética, por eso si el entorno es hostil y sin cariño entonces ese chico no va a poder salir adelante”, exclamó Albino, y apostó al gobierno nacional, que conduce Javier Milei, a que entienda la importancia de invertir en los niños. “Tenemos que salir adelante todos juntos. Esto es, el Gobierno junto con las organizaciones sociales, las escuelas, las universidades, las iglesias, la comunidad y las empresas. Todos debemos trabajar juntos por el futuro de la Argentina”, señaló el reconocido médico, que aguarda que más almas solidarias se plieguen al proyecto contra la desnutrición infantil.

Desde la entidad, explicaron a este diario el drama laboral que viven en los últimos meses. Los costos en los tratamientos que brindan a los menores han aumentado hasta el 400%, lo que llevó a experimentar grandes complicaciones en el pago de los haberes del personal de la institución. “Nos basamos en donantes individuales, por eso a estos donantes no podemos pedirle esa suma y subirla; nos aportan lo que pueden. En este contexto, el Estado nos contrata servicios pero nos paga el 7% de lo que valen; y no nos actualizan los valores. Así, es muy difícil mantener la estructura”, explicó el médico, quien ponderó el equipo de profesionales con el que trabaja al tiempo que se lamentó por las bajas. “Son todos buenos, nobles y generosos, pero los sueldos se los debo actualizar. He tenido que licenciar gente o mantenerles un porcentaje del sueldo. Otros, se van llorando”, sostuvo Albino.

En Conin están preocupados por las demoras oficiales en dar respuestas a sus reclamos, que vienen siendo insistentes, con expedientes iniciados hace 120 días. “Nos piden informes y carpetas, pero no nos responden. Es cierto que tienen las manos apretadas y están tratando de liberar, pero los chicos necesitan ayuda hoy; mañana es tarde. Hacer un abordaje integral del embarazo y del primer año de vida del bebé es fundamental: en ese tiempo se forma el 80% del cerebro que va a tener de adulto”, graficó el especialista, quien se mostró angustiado por el desequilibrio en los números de la entidad. “Nos descalzamos, teníamos ahorros, y veníamos bien. Pero, es muy poco lo que nos paga el Estado, y no avanza, no se concreta lo que pedimos. Queremos que nos actualicen los valores”, expuso.

Lo que está en riesgo es la continuidad del hospital Madre Teresa de Calcuta, ubicado en Las Heras, la comuna más poblada de Mendoza, donde ya se dejaron de realizar internaciones, por la imposibilidad de sostener el servicio de enfermería. De hecho, de los 14 pequeños que están bajo tratamiento en el efector, hay 4 en estado crítico, por lo que reciben seguimiento domiciliario o vía telefónica. A esto se suman las suspensiones del personal en las áreas de odontología y fonoaudiología, entre otros sectores.

Mantener toda la estructura, con más de 80 empleados, demanda un promedio de 30 dólares por niño por jornada. Lo que sí se encuentran activos son los centros de prevención distribuidos en todo el país, los cuales tienen un costo menor: 3 dólares por niño por día. En estos espacios, reconocidos a nivel internacional, se brinda atención integral, con programas especiales de relevancia, como lactancia materna, y donde también se focaliza la prestación en educación y capacitación de madres y padres en diferentes aspectos de vida o en la estimulación temprana de los pequeños, más allá de la asistencia en alimentación, donde se prioriza el consumo de proteínas. Hay centros de Conin también en Paraguay, Perú, Ecuador, Venezuela y Gambia, en África.

“Hacer prevención”

“La desnutrición es el resultado final del subdesarrollo, por eso tenemos que hacer prevención”, sumó Albino, recordando casos dramáticos, como el de un chico de 10 años que tuvo desprendimiento de retinas por pasar las noches de frío tapado con perros, ya que al tener sangre caliente portan parásitos que llevan a cuadros de anemia. “Van a la escuela y no entienden nada. Hay un chico que se quedó ciego, por la afección que le provocó un gusano. Es muy serio y grave todo lo que se vive”, recordó el profesional.

“Necesitamos el compromiso de los empresarios, no tenemos otra que pedirle a la comunidad. Necesito el compromiso de la gente, que me dé lo que vale un café: 5.000 pesos por mes. Otros me podrán dar lo que vale media pizza, 10.000 pesos por mes, o medio tanque de nafta, unos 25.000 por mes”, explicó Albino, quien puso a disposición de los interesados las formas de sumarse. Puede ser de manera directa a través de Mercado Pago al alias fundacionconin o bien visitando el sitio web www.conin.org.ar, además de contactarlos por Instagram, en el perfil @coninargentina

Los especialistas hacen hincapié en que la desnutrición es una enfermad crónica, y el que niño que no come proteínas, presente en un alimento clave como la leche, no puede hacer defensas. “Es lo caro de la dieta. Hay informes que advierten que cuando uno gasta más del 30% de sus ingresos en alimentos está en problemas. En Estados Unidos se destina el 15%; en América Latina, el 64% se va en alimentos. Necesitamos cablear el cerebro de los chicos, sino están condenados al desempleo y a veces al delito, porque vemos que los contratan como soldaditos para vender droga”, remató Albino, el principal referente argentino en el combate de la desnutrición infantil.