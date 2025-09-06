Neuquén: hacía dedo en la ruta, la atropelló una camioneta y murió

Una mujer de 56 años murió este sábado tras ser atropellada por una camioneta mientras hacía dedo en la ruta 237, Neuquén. La víctima buscaba trasladarse hasta Bariloche durante la madrugada cuando fue embestida. Murió de camino al hospital.

El incidente tuvo lugar cerca de las 23 en el kilómetro 1628 de la Ruta 237, a diez kilómetros de la Ruta Nacional 40 y cerca de Villa La Angostura. El jefe de la Comisaría 28, Marcos Oviedo, aseguró al diario Río Negro que la mujer era oriunda de Bariloche y que se la solía ver caminando y haciendo dedo entre Llanquín y la ciudad. En esta oportunidad, buscaba volver a su hogar.

Aunque se desconoce exactamente cómo ocurrió el accidente, el conductor de la camioneta Toyota Hilux declaró a la Policía que observó “unas luces delanteras que le hacían seña de frente y, cuando levantó la vista, sintió un impacto“. La mujer quedó tendida en el suelo, todavía consciente.

Personal del Destacamento Nahuel Huapi se acercó rápidamente a las inmediaciones debido a que ya habían recibido una llamada previa en la que un transeúnte les notificaba que había una mujer que estaba haciendo dedo sobre la cinta asfáltica, lo que podía poner en peligro su vida.

Dicha zona de la ruta es una recta que no dispone de iluminación y que, incluso, tiene un sector de muchos árboles, lo que podría dificultar la visión de los conductores.

Ruta de los Siete Lagos Gobierno de Neuquén

La víctima fue asistida por el personal policial, que solicitó una ambulancia y le realizó varias preguntas. Sin embargo, falleció durante el traslado al hospital local.

Durante la mañana se llevaron a cabo las pericias correspondientes en la zona del accidente, tanto la inspección ocular como la toma de fotografías, con el objetivo de saber cómo se produjo el siniestro. El caso fue caratulado como muerte dudosa.

Chocaron de frente un camión y una camioneta en Neuquén

Un trágico choque ocurrió hace un mes en la provincia. Un camión y una camioneta impactaron de frente en la Ruta 7 y murieron dos hombres el pasado 1 de agosto. De acuerdo al parte policial, las víctimas eran empleados estatales que se dirigían a un acto oficial en Las Cortaderas, que finalmente se suspendió.

Según las primeras informaciones del siniestro, testigos señalaron que en la Ruta 7 y la picada 16 en San Patricio del Chañar el camión que transportaba combustible impactó de manera repentina y frontal contra una Renault Trafic, en la que viajaban tres empleados estatales de Neuquén. Murieron en el acto el conductor y uno de los acompañantes (era sonidista); el tercero resultó herido.

Accidente en Ruta 7 Diario Río Negro

Al mismo tiempo, el diario Río Negro indicó que el chofer del camión salió despedido del vehículo tras el impacto, pero que se levantó por sus propios medios. Un fuerte operativo de Bomberos y personal de Tránsito se desplegó en el lugar del siniestro.

Los tres empleados se dirigían a un acto de la petrolera YPF que iba a dar inicio a los primeros 20 kilómetros de asfalto en un tramo de la ruta. En ese marco, el gobierno neuquino, a cargo del Rolando Figueroa, decidió suspender el acto oficial.