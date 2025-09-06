Un choque en cadena paralizó el tránsito en General Paz y dejó tres heridos

Cuatro autos protagonizaron este sábado un choque en cadena en la autopista General Paz en su intersección con García de Cossio, a la altura de Liniers. El siniestro dejó tres heridos y paralizó el tránsito, dado que uno de los vehículos quedó en medio de la autopista.

El accidente ocurrió por la mañana, alrededor de las 11.30, cuando el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) fue notificado. Los autos involucrados chocaron mientras transitaban en un momento de alta circulación de vehículos. Tres hombres fueron asistidos tras el accidente.

Hubo tres heridos

Las imágenes mostraban primero a un Volkswagen modelo Gol de color gris, cuya parte de atrás resultó levemente abollada. Fue el vehículo menos afectado por el impacto. Su conductor se negó a recibir asistencia médica.

También se vieron afectados un Chevrolet Corsa gris y un tercer vehículo, una camioneta Chevrolet Trailblazer cuyas partes frontal y trasera terminaron abolladas y parcialmente destruidas. Varios pedazos se desprendieron y quedaron desperdigados por la autopista. El hombre que lo manejaba tiene 46 años y fue trasladado al Hospital Grierson con politraumatismos.

En tanto, la camioneta quedó con el capó completamente destruido. En el piso se podían verse pedazos de la Trailblazer, incluso una de sus luces delanteras, que se desprendió por completo.

Su conductor fue el que sufrió las mayores heridas. El hombre de 58 años fue trasladado al Hospital Santojanni con trauma cerrado de torax.

Por el momento no se brindó información sobre el cuarto vehículo involucrado.

Choque en cadena en la autopista General Paz

Personal de Policía de la Ciudad, SAME y Bomberos del destacamento de Versalles realizaron un amplio operativo en la autopista. Esto incluyó el corte total del tránsito para el descenso del SAME aéreo y la remoción del auto que había quedado parado en medio de la autopista.

Luego, se renovó la circulación de vehículos, aunque en un solo carril de la General Paz, lo que generó un embotellamiento durante el mediodía de este sábado.

Tras varias horas, se despejó y se liberaron la totalidad de los carriles de la autopista.

Choque múltiple en General Paz

Un siniestro similar, pero de mayor impacto, ocurrió en la autopista el pasado 10 de agosto. Fue a la altura de la avenida De Los Corrales cuando, por razones que aún se desconocen, chocaron dos autos y una camioneta. Producto del siniestro hubo 9 personas heridas, una de ellas de gravedad.

El accidente -que tuvo lugar sentido al Río de la Plata, a la altura del barrio porteño de Mataderos- provocó un corte total en la calzada. Los videos e imágenes del momento daban cuenta del estado de destrucción total en el que quedaron los vehículos.

Los heridos eran ocho hombres y una mujer, todos mayores de edad. Siete de ellos fueron trasladados con politraumatismos a los Hospitales Santojanni y Grierson; mientras que el hombre de 28 años que presentaba heridas de gravedad fue trasladado de forma aérea al Hospital Argerich.