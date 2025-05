Neuquén: un joven quedó inconsciente tras recibir una brutal golpiza a la salida de un boliche

Un joven recibió una brutal golpiza a manos de tres hombres a la salida de un boliche en pleno centro de Neuquén. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado viernes entre las calles Brown y Juan B. Justo. La riña fue captada por una cámara de seguridad instalada en la vía pública y las imágenes se dieron a conocer este lunes.

Cómo muestra la grabación, la víctima salía del local bailable ubicado sobre Diagonal Alvear cuando se encontró con este grupo de jóvenes, con los cuales se produjo el enfrentamiento. Por razones que todavía son materia de investigación, el muchacho -de remera blanca- se acercó a uno de ellos, le lanzó un golpe y luego una patada.

Aquella primera agresión fue la catalizadora de una pelea que no duró más de 40 segundos pero cuyo desenlace podría haber sido fatal. Al final de la pelea, el joven que hoy se encuentra internado en terapia intensiva recibió un golpe de puño de un sujeto identificado por las iniciales M.E.G.M y cayó al suelo, precisó LMNeuquén.

La situación fue aprovechada por dos atacantes -G.T.P y R.V.- quienes no dudaron en darle darle dos patadas en la cabeza, dejándolo así inconsciente. Finalmente, y aun cuando el muchacho ya no respondía, le asestó un último brutal impacto antes de escapar. Horas después, los tres atacantes serían localizados por la Policía.

El caso recayó en el fiscal Andrés Azar quien, junto a la asistente letrada Carolina Gutiérrez, acusaron a dos de los jóvenes por tentativa de homicidio. Mientras tanto, un tercero fue imputado por el delito de lesiones graves.

El juez de garantías Raúl Aufranc, luego de ver un video de las cámaras de monitoreo en las que se registró el episodio, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y ordenó la detención domiciliaria de los tres sujetos.

Con respecto a la salud de la víctima, el joven reside en el policlínico ADOS. Su vida no corre peligro aunque presenta fractura de pómulo izquierdo, mandíbula y hemorragia cerebral. Deberá someterse a una operación.

Antecedente en Córdoba

El pasado marzo, un joven de 24 años estuvo internado tras ser atacado a la salida de un boliche en el barrio Chateau Carreras, de Córdoba. Martín Gonzalo Cáceres sufrió traumatismo de cráneo grave y sangrado intracraneal. Por el hecho había sido detenido otro joven, de 22 años, exdeportista del club Córdoba Athletic.

La fiesta fue organizada por deportistas de esa institución. La familia de la víctima denunció que la agresión fue perpetrada por “una patota de rugbiers”. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostraban a una sola persona.

Martín Gonzalo Cáceres se encuentra internada en terapia intensiva en el Sanatorio Parque luego de ser atacado en las afueras de un local bailable en el barrio Chateau Carreras este último fin de semana en Córdoba

Se trataba de un exdeportista de Córdoba Athletic, de 22 años, que tras el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones y publicaciones subidas a redes sociales, quedó imputado por el delito de lesiones graves.

“Yo no lo vi, pero por lo que me dijeron fue una sola persona y no fue una patota. Sí puedo decir que Martín en ningún momento buscó pelea. Es una persona que nunca se peleó con nadie. Todos lo quieren. Él no se merecía esto”, dijo Claudia Torres, tía de la víctima, en declaraciones al medio local ElDoceTV.

Tras recibir la paliza, Cáceres fue a su casa, se descompensó y debió ser trasladado al hospital. Tras constatarse que presentaba un traumatismo de cráneo con sangrado interno debieron operarlo de urgencia.