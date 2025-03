Santa Fe: un médico recibió una brutal golpiza a manos de un familiar de una paciente

Un médico de la guardia del Hospital Eva Perón, en la ciudad santafesina de Granadero Baigorria, fue víctima el lunes por la tarde de una brutal golpiza a manos de un familiar de una paciente. Según detallaron medios locales, el conflicto se gestó por una aparente demora en la atención, que alteró los nervios del atacante.

Previo a la agresión, la paciente -cuya identidad no fue revelada-, había hecho su ingreso al hospital para someterse a una evaluación. Mientras era atendida, un efectivo de la Policía local y un vigilador privado entraron a la guardia y solicitaron ayuda luego de que el agresor se hubiera presuntamente desvanecido.

Una vez fuera del hospital, los doctores ayudaron al hombre a levantarse. Una vez de pie, el individuo se abalanzó contra uno de los dos profesionales de la salud -identificado como Leandro Giordana-. Lo agarró entonces del cuello y empezó a propinarle un golpe tras otro en la cabeza mientras los intentaban separar.

El altercado tuvo una duración de alrededor de 20 segundos y fue registrado por las cámaras de vigilancia del establecimiento hospitalario, consignó La Capital.

El descargo del médico agredido

A 24 horas de la golpiza, Giordana compartió en la red social Instagram imágenes del episodio y ofreció además una reflexión al respecto: “El del video soy yo. Ayer me tocó a mí recibir una paliza de parte de un paciente en la guardia del Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria. Ser médico es muchas cosas. Para mí es una forma de vida, de ayudar a los demás, a quiénes necesitan un antibiótico, un yeso o simplemente que lo escuchen. Porque quiero ayudar”.

“Soy docente en la UNR hace 14 años, me rompo el lomo formándome como residente NO RENTADO de 4° año de Terapia Intensiva y estoy haciendo el posgrado de Medicina Legal y Forense. Pero ser médico también se transformó en un laburo con condiciones deplorables. A una sociedad que está hundida en la pobreza y la violencia, los responsables de esto, los gobernantes hacen casi todo mal, hace muchos años, y solo generan que esto empeore y se profundice”, acusó el médico.

Y lamentó: “Salarios de miseria, condiciones inhumanas donde muchas veces no tenemos agua, luz, calefacción o refrigeración, no tenemos ni donde comer o la comida es incomible. Siempre se nos exige más. Jornadas de 24 hs., 36 hs., 48 hs. Porque el personal de salud ‘siempre tiene que estar’. A esa violencia y precarización que nos someten los de arriba, se le suma la violencia de la población. Y nosotros no tenemos garantías de seguridad para poder cuidar a la población”.

“Pero parece que tenemos que seguir. Como si nada hubiera pasado, porque nada cambia, nada frena. Los que nos gobiernan tiene que tomar medidas que nos ayuden, que cuiden a los que cuidamos. Que se invierta en salud, educación, en trabajo digno y en seguridad”, completó Giordana.

Atención suspendida

Este martes por la mañana, el Sindicato de Profesional Universitario de la Sanidad (Siprus) dispuso la suspensión de actividades en el Hospital Eva Perón desde las 8.30 en represalia por el ataque al profesional de la salud. En declaraciones a la Capital, el presidente de Siprus, Jerónimo Ainsuain, confirmó sin embargo que el servicio fue interrumpido inmediatamente después de recibir aviso del episodio. Sólo se mantiene la asistencia en casos urgentes o el ingreso de ambulancias.

Ainsuain calificó el hecho de “inaceptable” y advirtió: “No queremos naturalizarlo, por eso tomamos estas medidas”. Denunció que las situaciones de violencia en los centros de salud se vienen agudizando y que no todas toman dimensión pública. “Estos momentos de crisis económica y social van a profundizarse”, expresó.

El horario de la medida de fuerza coincidió con la convocatoria a un encuentro en la puerta del hospital para reclamar condiciones de trabajo dignas y seguras. El gremio no descarta extender la medida de fuerza en Granadero Baigorria una vez concluida la primera jornada de protesta.

LA NACION

Temas Santa Fe