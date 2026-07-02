¡Nieve en Mar del Plata!: las fotos y videos que subieron los usuarios en las redes ante la nevada en la ciudad balnearia

En las primeras horas de este jueves, Mar del Plata registró una leve nevada que cubrió las periferias de la ciudad. El pronóstico anticipaba la posibilidad de este fenómeno climatológico, debido al cielo cubierto y el registro de varias heladas durante días anteriores.

Los pequeños mantos blancos sobre la calzada se dieron sobre la periferia marplatense, puntualmente en la zona de Sierra de los Padres. A media mañana, se produjeron algunos episodios aislados, de menor intensidad, que desaparecían apenas tocaban el suelo húmedo de la ciudad.

Con una temperatura de -1°C de mínima y 7°C de máxima, los habitantes de Mar del Plata fueron testigos de un evento que no suele ocurrir por estas latitudes y está más emparentado a las zonas cordilleranas y del sur del país.

A raíz de esto, los usuarios de las redes sociales registraron la caída de los copos de nieve y subieron el material a sus cuentas para que sean difundidos y viralizados.

Fotos y videos de la nevada en Mar del Plata

Empezó a caer agua nieve en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. También nevó en otras localidades del partido de Necochea.



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