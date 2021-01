Coronavirus: "No culpen a mi papá por los contagios", pidió Gianinna Maradona

El DT posó para la foto con su exmujer, en un evento profesional de Gianinna Crédito: Instagram Gianinna Maradona

Mientras prolifera la hipótesis de que el quiebre en la suba de casos de coronavirus Covid-19 en la ciudad y en el Área Metropolitana de Buenos Aires tuvo su origen en el velatorio masivo de Diego Maradona, una de sus hijas pidió que no se culpe a su padre por el panorama actual en relación a la pandemia.

A través de sus redes sociales, Gianinna Maradona, dijo: "No es culpa de Maradona lo que pasó el 25 de noviembre. Hubiese preferido quedarme en un cuarto sola con mi familia y que no culpen a él por los contagios".

Luego pidió: "Respeto a él que está en el cielo, respeto por los que quedamos acá llorando a nuestro papá, a un hermano, un abuelo, un amigo...".

A lo largo del texto que compartió en sus redes sociales, Gianinna también recordó cómo vivieron el tumultuoso y accidentado velatorio del ídolo del fútbol en Casa Rosada.

"El 25 yo particularmente no quería siquiera ir a la Casa Rosada. Decidieron que papá se lo merecía y fuimos", escribió, y agregó: "Él llegó más tarde porque tardaron en la autopsia. Pidieron que lo llevemos a un lugar para que la gente pueda pasar y se despida".

En otro fragmento de la extensa carta, reveló: "Querían que dejemos a mi papá tres días. Tres días sin dormir no íbamos a estar ahí y tampoco lo íbamos a dejar solo".

"Lo compartimos toda la vida. En vez de agradecer eso, algunos sienten la necesidad de criticarnos y juzgarnos", aseguró Gianinna, y recordó el punto de quiebre de la jornada: "Accedimos a que sean más horas pero los gases lacrimógenos nos hicieron mierda los ojos y la garganta. Entre el dolor de lo que estábamos pasando y la preocupación de que las vallas cada vez se movían más cerca de mi papá. Era Insostenible".

A continuación reveló que fue ella quien decidió culminar con el velatorio: "Había que tomar una decisión y la tomé yo cuando empezaron a revolear cosas. Lamentablemente, él no podía seguir ahí. En esas condiciones, no. No se lo merecía".

