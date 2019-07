Fuente: AFP - Crédito: Ronaldo Schemidt

María Ayzaguer SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2019 • 13:46

En el primer trimestre del 2019 se radicaron en nuestro país unos 40.000 venezolanos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en todo el año pasado fueron 70.531. En apenas tres meses ya entraron más de la mitad de los que ingresaron en el 2018.

La cifra fue confirmada por la Dirección Nacional de Migraciones, que aportó la cantidad de ingresos de los últimos 7 años: desde 2012 a marzo del 2019 se otorgaron 170.000 radicaciones a venezolanos.

Los expertos ya habían anticipado que podría generarse una nueva diáspora (de hasta el doble), porque acaba de finalizar el período lectivo en Venezuela, que va de septiembre a junio. Se estima que la fuga de venezolanos ya llega a los cuatro o cinco millones.

La cifra de los que llegan a la Argentina sube año a año, tanto que en el 2018 los venezolanos fueron la primera fuerza migratoria de nuestro país, superando por primera vez a los migrantes bolivianos y paraguayos, que siempre representaron el mayor flujo a la Argentina.

Muchos de los venezolanos que ya residen en Buenos Aires buscan ahorrar para poder traer a los familiares que quedaron allá. "Tenemos familias dinamitadas. El que está más o menos estable aquí está buscando el dinero para traer a la familia y no se compra ni una campera para ahorrar", cuenta Vicenzo Penza, presidente de la Asociación de Venezolanos en la Argentina (ASOVEN). Esta organización se dedicó en el último tiempo a realizar colectas de abrigo para los migrantes que llegan sin ropa de inverno.

Penza considera que los primeros migrantes que llegaron a Buenos Aires fueron ciudadanos de mayor poder adquisitivo. En el último tiempo comenzaron a llegar a pie. "Hoy hay gente aquí en Capital Federal y en el resto del país que no tiene cómo acceder a una vivienda ni abrigarse". No descarta que lleguen 100.000 venezolanos más que "huyen de un régimen que se radicaliza cada vez más. Hay mucho miedo, y con justa razón, de las cosas no cambien".

Las crecientes trabas a la migración que están poniendo otros países de Latinoamérica acrecienta la posibilidad de Argentina como destino final.

En esta línea, hoy el Canciller Faurie asistió al Palacio San Martín, donde se está realizando la reunión internacional del Capítulo Buenos Aires del Proceso de Quito, una iniciativa dedicada a tratar la problemática regional del flujo masivo de migrantes y refugiados de nacionalidad venezolana.

Esta reunión técnica Internacional fue organizada por el Gobierno Argentino con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).