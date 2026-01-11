Cómo organizar las finanzas en las vacaciones, según una contadora

Las vacaciones no solo están vistas como un momento de diversión y ocio. Dentro de este plan también existe de qué forma uno se organiza para que el presupuesto no se vaya de las manos. A raíz de esta problemática que cada vez es más común en las familias, la contadora Valeria Díaz habló en el programa +Finde verano (LN+) y detalló estrategias para evitar los gastos “innecesarios” que pueden vulnerar la economía familiar.

Uno de los puntos que abordó la especialista son los “gastos extra” que atentan contra el presupuesto y puede condicionar las vacaciones si uno no pone atención. “Primero hay que definir las vacaciones, entendiendo que no es solamente los días que nos vamos, sino todo ese periodo que cambia nuestra vida familiar porque terminaron las clases de los chicos y dependen de nosotros”, subrayó.

que tener en cuenta a la hora de gastar en las vacaciones, segun una contadora

Desde su óptica, Díaz puntualizó que el periodo vacacional comprende muchas aristas. “Las vacaciones nos va a cambiar la vida. Hay que considerar si alguien va a venir a casa a cuidar a los chicos o los vamos a mandar a la colonia. Recomiendo bajar a papel todo esto, sin tener grandes sistemas como el Excel. Hoy en el celular se puede llevar el presupuesto familiar de manera ordenada”, destacó, haciendo hincapié en la planificación como la piedra angular para no derrochar el dinero.

Experta en liderazgo y contaduría, Díaz puso la lupa en los imprevistos, una circunstancia que puede desbalancear la hoja de ruta si no se encuentra bien confeccionada. “Dentro del presupuesto hay que contemplar las actividades extra y los costos para los imprevistos como, por ejemplo, si viajé en auto y se me rompió o si se enfermó un miembro de la familia”, aseguró.

Mar del Plata es uno de los sitios turísticos más elegidos en el país Mauro V. Rizzi

Para finalizar, la contadora enfatizó en armar un esquema de actividades, donde se contemplen los gastos fijos como el alquiler del hotel y, también, si los integrantes de la familia tienen pensado salir a comer todos los días a un restaurante o, por el contrario, abaratar costos comprando comida en un supermercado para cocinar en casa.