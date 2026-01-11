En Mar del Plata: se filmaron tirando piedrazos a las personas que paseaban cerca del casino.

“Los locos se pueden ir del barrio, pero el barrio nunca se va a ir de ellos”. Con esta frase, un joven grabó el momento en que un conocido, incentivado por otro amigo, le arrojaba piedras con una gomera a las personas que transitaban por la vía pública desde el balcón de un departamento en pleno centro de la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Rápidamente, el video de la broma de mal gusto se volvió viral luego de que uno de los jóvenes lo compartiera en sus redes sociales. Según quedó registrado en las imágenes, los “humoristas” se encontraban en un departamento ubicado frente al Casino local. Uno de los amigos apedreaba a quienes caminaban por la calle Buenos Aires y cruzaban la avenida Patricio Peralta Ramos.

Después de algunas horas, la publicación fue eliminada por el autor debido a los miles de comentarios negativos por parte de los usuarios que repudiaron el accionar de los veraneantes, indicó el medio local 0223.

Según pudo averiguar LA NACION, hasta el momento no existía una denuncia formalizada contra los jóvenes en infracción.

Mataron a un guacamayo con una gomera

En octubre de 2025, Charrúa, un guacamayo rojo, murió tras ser alcanzado por un proyectil lanzado con una gomera por un grupo de chicos mientras volaba cerca de la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. El ave había nacido en libertad junto a sus hermanos, Pampa y Toba, en Corrientes, después de más de un siglo de ausencia de la especie en la región.

“Recibir la noticia fue muy triste y, sobre todo, generó mucha bronca, indignación e impotencia. Sabemos que los animales pueden morir; estamos preparados para eso porque es parte de la vida, pero por lo general ocurre por causas naturales o por enfrentamientos con otros animales. Que haya sido en manos de personas realmente no creímos que podía pasar”, afirmó Marisi López, coordinadora del Proyecto Iberá.

El hecho fue denunciado formalmente. El guacamayo rojo fue declarado Monumento Natural de Corrientes, lo que le otorga protección legal contra cualquier tipo de daño. Por esta razón, la fundación presentó una denuncia ante la Justicia. La Policía de Corrientes intenta ahora identificar al grupo de chicos —de entre 10 y 12 años— que habrían disparado con una gomera o un arma de aire comprimido.