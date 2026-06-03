Oficial y confirmado: la hora exacta en la que comienza el verano 2026 en Estados Unidos

El verano en Estados Unidos comenzará oficialmente el domingo 21 de junio. Ese momento coincide con el solsticio de junio, el evento astronómico que marca el inicio de la estación en el hemisferio norte y el día con mayor cantidad de horas de luz solar del año.

A qué hora exacta comienza el verano 2026 en EE.UU.

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, el solsticio de verano ocurrirá a las 4.24 hs (hora del este). El fenómeno se produce cuando la Tierra alcanza el punto de su órbita en el que el Polo Norte se encuentra inclinado al máximo hacia el Sol, aproximadamente 23,5 grados.

El solsticio de junio marcará el inicio oficial de la estación más cálida en el hemisferio norte Magnific

Como consecuencia, el hemisferio norte recibe la radiación solar más directa del año. Ese instante es considerado el comienzo oficial del verano desde el punto de vista astronómico.

El 21 de junio registra:

La mayor duración de luz diurna del año

La noche más corta del calendario

La máxima altura aparente del Sol sobre el horizonte

Tras el solsticio, los días son largos, aunque la cantidad de horas de luz comienza a reducirse de manera gradual. El Sol aparenta detener brevemente su desplazamiento hacia el norte antes de invertir gradualmente su recorrido aparente.

Por qué la fecha del solsticio de verano cambia según el año

El solsticio no ocurre siempre el mismo día porque depende del momento exacto en que el Sol alcanza su posición más septentrional respecto del ecuador celeste. Por esa razón, el inicio astronómico del verano puede ubicarse entre el 20 y el 22 de junio.

La publicación explica que esta variación responde a diferencias entre el calendario gregoriano y el tiempo real que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol. Mientras el calendario utiliza años de 365 días, con ajustes mediante los años bisiestos, el año tropical dura aproximadamente 365,242199 días.

A su vez, influyen otros factores astronómicos, entre ellos la atracción gravitatoria de la Luna y los planetas, además de pequeñas variaciones en la rotación terrestre. Los próximos comienzos oficiales del verano en el hemisferio norte serán:

2027: lunes 21 de junio a las 10.11 hs (hora del este)

lunes 21 de junio a las 10.11 hs (hora del este) 2028: martes 20 de junio a las 16.02 hs (hora del este)

martes 20 de junio a las 16.02 hs (hora del este) 2029: martes 19 de junio a las 21.48 hs (hora del este)

Por qué el solsticio de verano es una fecha especial para los pueblos originarios de EE.UU.

Según el Indian Pueblo Cultural Center de Nuevo México, los pueblos originarios norteamericanos registraban los cambios estacionales mediante la observación de los cuerpos celestes y utilizaban marcadores naturales y estructuras construidas para identificar momentos clave del año, como el comienzo oficial del verano. El solsticio marcaba el punto medio de la temporada de cultivo, entre la siembra y la cosecha.

El solsticio de junio marca el inicio del verano en Estados Unidos Unsplash

Por esto, servía como referencia para planificar ceremonias vinculadas a la lluvia, la abundancia y la renovación de la vida.

La institución explica que algunos asentamientos ancestrales del suroeste de EE.UU., como los ubicados en la región de Mesa Verde, empleaban calendarios solares para seguir la trayectoria del Sol a lo largo del horizonte. Estos conocimientos permitían anticipar los cambios de estación y coordinar actividades comunitarias relacionadas con la agricultura.

En la actualidad, distintas comunidades indígenas conmemoran el solsticio mediante reuniones, danzas, ceremonias y actividades culturales que celebran la conexión con la naturaleza y los ciclos del entorno.