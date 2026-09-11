Obesidad en los chicos: el país que encabeza el podio y dónde se ubica la Argentina en el mundo

En una nueva edición de su columna sobre las malas costumbres cotidianas, el médico Jorge Tartaglione advirtió sobre la obesidad infantil y recomendó cómo tratar a los pacientes menores de edad.

En este contexto, el especialista sostuvo: “La obesidad es un grave problema en la República Argentina, que no solamente impacta, en las personas mayores, sino también en los pequeños”.

“La cantidad de obesos pequeños en nuestra República Argentina, ocuparían siete canchas de fútbol como la de Racing o la de Boca llenas”, detalló en la misma línea.

Obesidad infantil - Tartaglione

El ranking mundial

En cuanto al lugar que ocupa la Argentina en el ranking mundial, Tartaglione enumeró los países que se encuentran en el podio: “Estados Unidos, después México y después nosotros y Europa menos. Estamos muy altos, muy muy altos”, f

Frente a este escenario, explicó que el consumo de medicamentos para bajar de peso, aumentó y profundizó en el caso de los menores de edad argentinos: “En la Argentina está aprobado para arriba de los 12 años, es decir que si vos tenés un chico obeso de los 12 años, le podés dar este tipo de medicamentos, que son los GLP-1, que tienen su riesgo”, detalló.

En cuanto a estos datos, el especialista profundizó en las causas: “Gran parte de la República Argentina tiene chicos obesos porque no pueden alimentarse correctamente, porque los alimentos no tienen la calidad nutricional que deben tener. Porque no los pueden pagar”.

“Eso es lo que sucede en nuestro país hoy, cada vez más chicos reciben tratamientos para bajar de peso”, sumó.

Jorge Tartaglione alertó sobre el uso de medicamentos para bajar de peso en menores de edad shutterstock - Shutterstock

Cómo tratar la obesidad infantil

En cuanto al tratamiento de los pacientes de temprana edad, el especialista sostuvo: “Si vos tenés un chico de 12 años o menos, el mensaje no es darle medicamentos, porque hay que cambiar su forma de alimentarse”

“Aunque la Academia de Pediatría Americana dice que tiene que haber intervención inmediata y una terapia conductual, es importante que si no tiene una correcta alimentación, una actividad física, la medicación no es la solución”, remarcó el experto frente al uso de los medicamentos para bajar de peso.

En cuanto a los riesgos del uso de este medicamento, Tartaglione subrayó: “Tienen riesgos porque están creciendo y tienen una mineralización incierta. Y si vos les haces bajar de peso con un medicamento, No van a poder tener sólidos sus huesos”.

“Tienen trastornos de la alimentación y tienen dependencia de por vida y efecto rebote”, agregó el especialista y destacó que la única solución es un enfoque multidisciplinario: “A los niños tenemos que enseñarles a comer saludablemente”.