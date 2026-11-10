Obispos le cantaron el tango “Volver” a capela al papa León XIV durante su visita a Buenos Aires

Durante una cena celebrada en la Casa Arzobispal de la ciudad de Buenos Aires, los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina entonaron a capela el tango “Volver” frente al papa León XIV. El Pontífice, que escuchó atentamente, reaccionó con sonrisas y aplausos a la interpretación.

La escena se dio mientras León XIV compartía una cena junto a los principales líderes religiosos de la Iglesia en el país. El Papa estaba ubicado en la mesa principal junto al arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, y al presidente del episcopado, el monseñor Marcelo Daniel Colombo.

Tal como se pudo ver en las imágenes difundidas a través de redes sociales, los obispos cantaron estrofas del clásico tango, compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera. Entre los versos interpretados por los presentes sonaron “Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada”, “Que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra”, y “Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez”.

El momento en que los obispos cantaron "Volver"

Al terminar de cantar, los participantes gritaron “¡Viva el Papa!”, y rompieron en una ronda de aplausos a la que se unió el propio León XIV.

Sus saludos a los fieles

En el marco del mismo encuentro, el Sumo Pontífice se dirigió hacia el balcón del edificio ubicado frente a la Plaza de Mayo para saludar a los fieles que se habían acercado. Acompañado por García Cuerva, el Santo Padre pronunció unas palabras dirigidas a la multitud allí presente: “Gracias por recibirme. Gracias, Argentina”. Después dio la bendición a la gente congregada y terminó diciendo “Viva Cristo”.

Más tarde, ya en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires, hizo lo mismo con quienes se acercaron, al salir al balcón para despedirse. Ante la insistencia de muchos de ellos, bajó a la vereda.

El gesto del Papa en la Nunciatura - @argenpoirot

En ese lugar durmió tras una extensa jornada en la que visitó el Cottolengo Don Orione, tuvo un encuentro con Axel Kicillof, celebro la Santa Misa en el Monumento a los Españoles y dio una charla en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Tras saludar, la máxima autoridad de la Iglesia Católica hizo una seña que hizo reír a los presentes y a uno de los custodios que lo acompañaban, al juntar las manos cerca de su rostro para indicar que era hora de irse a dormir y pedir, de modo amable, que se retirasen.

Su recorrido sigue este martes en la provincia de Córdoba, donde aterrizó minutos antes de las 9 de la mañana. Dará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y tendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Después volverá a Buenos Aires, donde hará una vigilia orientada a los jóvenes.