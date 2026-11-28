La Catedral Metropolitana de Buenos Aires se convierte en uno de los principales puntos de interés de una nueva edición de La Noche de los Templos, en donde se rememora la reciente visita del papa León XIV a la Argentina. Desde las 20, vecinos y turistas se acercan al histórico edificio, ubicado en Rivadavia 499 en el microcentro porteño, para recorrer sus instalaciones y conocer parte de su patrimonio religioso.

La propuesta de este año tiene un atractivo particular: la exposición de los ornamentos litúrgicos que utilizó León XIV en la misa y el encuentro con los jóvenes en Palermo.

La exposición se suma a la apertura al público del Museo Cardenal Bergoglio-Papa Francisco, otro de los espacios que se incorporan al recorrido de esta noche, que propone un acercamiento a la trayectoria de Jorge Mario Bergoglio, desde sus años de sacerdote en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano para convertirse en Papa.

Anochecía en Buenos Aires y mucha gente ya hacía fila para visitar la Catedral en la Noche de los Templos Camila Godoy

Las filas que se forman en el exterior de la Catedral comienzan a avanzar y, de a poco, los visitantes ingresan en el templo. Una vez adentro, algunos recorren las instalaciones con la mirada puesta en los detalles de la arquitectura, mientras otros levantan sus celulares para fotografiar el lugar. Varios, en cambio, eligen sentarse en los bancos de madera y quedarse unos minutos esperando a que comience el recorrido guiado.

Entre quienes se acercan a la Catedral hay turistas que descubren la propuesta durante su paso por la ciudad. Marcos Moyano, de 47 años, educador social, llegó desde Uruguay y visita Buenos Aires por primera vez. “Nos encontramos con esta atracción turística y decidimos participar”, cuenta a LA NACION. También es su primera vez en la Catedral Metropolitana. “Es muy tranquilo, muy organizado, una paz enorme que se siente”, describe. Aunque llegaron sin conocer de antemano toda la programación, ya saben que podrán ver los ornamentos que utilizó el papa León XIV.

Muchas personas que recorrieron la Catedral, tomaron fotografías de distintos detalles de la arquitectura Camila Godoy

Durante la recorrida guiada, una de las paradas es el espacio conmemorativo dedicado al papa Francisco. Frente a una pared de color terracota, los visitantes se reúnen para observar el escudo papal de Jorge Bergoglio, un medallón con su perfil en relieve y una placa de homenaje. En silencio, escuchan las explicaciones de la guía, que recuerda el vínculo del Sumo Pontífice con la Catedral. “Será siempre Francisco para todos nosotros”, expresa mientras señala el homenaje.

Objetos religiosos, la casulla y la mitra que León XIV usó en la misa en el Monumento de los Españoles se exhiben esta noche en la Catedral

La recorrida continúa por otros objetos vinculados con la misa y el encuentro con los jóvenes que el papa León XIV desarrolló en el Monumento de los Españoles. Entre los elementos exhibidos aparecen las remeras que utilizaron los voluntarios durante las actividades y el encuentro del Pontífice con los jóvenes. Al detenerse frente a ellas, la guía interpela a los visitantes: ”¿Fueron? ¿Los disfrutaron?”. La respuesta llega de manera inmediata y al unísono: un sí rotundo entre quienes recuerdan las jornadas de la visita papal.

La exposición tiene, además, un carácter excepcional. Según explicó una de las guías durante el recorrido, algunos de los objetos permanecerán en la Catedral, mientras que otros volverán a sus lugares de seguridad y solo serán exhibidos en ocasiones especiales.

Entre los visitantes, sentados en una banca, están Alberto Fioranello, de 71 años, y Elena Molinaro, de 69. La pareja, que lleva 50 años de casada, ya había participado de una edición anterior de La Noche de los Templos, cuando recorrió distintas iglesias de San Telmo. Esta vez, el atractivo está puesto en la música y esperaban que dieran las 21 para escuchar los cuatro órganos de la Catedral. Aunque alguna vez escucharon los instrumentos durante una ceremonia, esperaban disfrutar de una audición más extensa en la Catedral.

Puntos de interés

Entre las 20 y las 24, iglesias, sinagogas, mezquitas, basílicas y otros lugares de diversos cultos religiosos ofrecen varias propuestas culturales, visitas guiadas, música, gastronomía y actividades para acercar a los visitantes a las distintas comunidades religiosas que conviven en el distrito porteño.

Otro de los puntos de mayor concentración de personas es la Mezquita de Palermo, la más grande de América Latina y que cuenta con una capacidad para 1500 personas. El espacio rara vez abre sus puertas al público, por lo que muchos aprovechan para adentrarse en un lugar histórico de culto y reunión comunitaria para los musulmanes.

La mezquita de Palermo siempre es uno espacios más convocantes de la Noche de los Templos Rodrigo Néspolo - LA NACION

Además de los recorridos por cuenta propia, la programación incluye seis circuitos guiados que conectan distintos templos de barrios como Monserrat, San Nicolás, Palermo, Belgrano, San Cristóbal y Flores.

Así, la gente disfruta de una noche cuyo principal objetivo es fomentar el diálogo interreligioso y acercar al público al valioso patrimonio histórico, arquitectónico y cultural que estas comunidades aportan a Buenos Aires.