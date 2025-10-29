Ola polar: Córdoba se cubrió de nieve en plena primavera

Las sierras de Córdoba amanecieron cubiertas de nieve tras el ingreso de un frente frío, proveniente del sur del país, que provocó un brusco descenso de temperatura en la región central del país. Según las imágenes que mostró LN+, Pampa de Achala y cerro Champaquí fueron las zonas que se vistieron de blanco en plena primavera.

El hecho de que la nieve aparezca en un lugar no tan habitual a esta altura del año se debe al ingreso de un frente frío polar, combinado con altos niveles de humedad y un sistema de baja presión térmica.

Nevadas en Cordoba en pleno octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que este martes fue el día más frío de la semana. En la ciudad de Córdoba, la temperatura máxima alcanzó los 11° C, mientras que el termómetro marcó una mínima de 5° C.

Operativo para evitar la formación de hielo en las rutas

El gobierno de Córdoba informó que inició un operativo preventivo en el Camino de las Altas Cumbres el lunes por la madrugada y lo continuó durante toda la jornada del martes. Allí, equipos de Vialidad Provincial realizaron tareas de seguridad con el objetivo de evitar la formación de hielo sobre la ruta.

“Camiones de riego aplican material anti hielo en los sectores más críticos, donde las bajas temperaturas suelen generar condiciones de riesgo para la circulación”, indicó en su cuenta de X.

⚠️ Desde anoche y durante toda la jornada, equipos de Vialidad Provincial llevan adelante un operativo preventivo en el Camino de las #AltasCumbres, con el objetivo de evitar la formación de hielo sobre la ruta.



Camiones de riego aplican material #antihielo en los sectores más… pic.twitter.com/Tv3oI0kiKU — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) October 28, 2025

Y completó: “El operativo permitió garantizar la transitabilidad y la seguridad vial en esta importante ruta que conecta el Valle de Punilla con el Valle de Traslasierra, evitando cortes y asegurando el desplazamiento de los vehículos”.

Cómo continuará el clima en Córdoba

El SMN indicó que este miércoles el termómetro marcará una temperatura mínima de 5° C y máxima de 19° C.

El pronóstico del SMN para los próximos días en Córdoba

En tanto, el jueves amanecerá con 10° C de mínima y ascenderá hasta los 23° C, mientras que el viernes iniciará con 12°C de mínima y 30° C de máxima, acorde al clima primaveral de octubre y en vísperas del primer día de noviembre.