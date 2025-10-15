Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”

José Manuel Fiz Chapero, el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Córdoba que tuvo como víctimas a Luna Giardina, de 26 años, y su madre Mariel Zamudio, de 54, manifestó en diálogo con LN+ que Laurta “es absolutamente imputable“.

“Laurta me dijo que había radicado una denuncia penal contra su exsuegra y su expareja, porque supuestamente peligraba la integridad sexual de su hijo Pedro. Y desde allí me relató una historia de supuestos abusos”, confesó Fiz Chapero. “Pero los psicópatas tienen eso: cuando te mienten una vez, te mienten tres”, agregó.

“Cuando me terminó de contar la historia le pregunté qué tenía que ver todo eso con la imposibilidad de ver a su hijo. Entonces le pedí el número del expediente de esa supuesta denuncia, pero nunca me la dio. Era todo falso”, subrayó el abogado.

Una mente distorsionada

Consultado sobre la forma de proceder de Laurta, Fiz Chapero dijo: “Primero me llamó con un chip de Uruguay. Después con uno de Córdoba. Era una persona que tenía una idea totalmente equivocada de cómo ocurrían las cosas”. En palabras del abogado, el acusado del doble femicidio “tenía su propio Código Penal en la cabeza, y actuaba en consecuencia”.

En relación a los análisis que recaen sobre el perfil del imputado, Fiz Chapero se desmarcó. “Ojo con decir que tiene doble personalidad, porque lo que está haciendo es hacerse pasar por loco”, aseveró. De cara a la investigación, el abogado sostuvo que “no debería descartarse la posibilidad de que haya actuado con un cómplice”.

“Este crimen es producto de un Frankestein de los extremos”, concluyó Fiz Chapero.