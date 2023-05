Olavarría: lo demandó por la cuota alimentaria, pero un ADN reveló que no es el padre biológico del niño y ahora deberá indemnizarlo

escuchar

En Olavarría, a 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, un caso consternó a sus habitantes y sentó un precedente para el futuro. Una mujer deberá pagarle una indemnización a su expareja por haberle ocultado, por un largo tiempo, que no era el padre biológico de su hijo. Este dato se terminó confirmando a través de una prueba de ADN, que se realizó en medio de una demanda judicial que la mujer le realizó por no percibir la cuota mensual para la manutención del niño.

A raíz de esto, el hombre, quien se mostró visiblemente dañado emocionalmente por la implicancia del caso, decidió continuar con el curso legal para recibir una indemnización por lo sucedido. En primera instancia, según consignan medios olavarrienses, la suma económica ascendía a 4 millones de pesos. Pero finalmente, el Tribunal que siguió de cerca el tema decidió que la multa sea de 200 mil pesos.

“Conforme todo lo expuesto, no caben dudas respecto de la conducta antijurídica llevada a cabo por la demandada, que conforme surge de su relato no hubo ninguna causal de excusación, que de ello puede interpretarse que el ocultamiento de la verdad ha sido doloso, que tal conducta conlleva un ataque a la buena fe y a la confianza incumpliendo el deber de no dañar de origen constitucional”, determinó el Tribunal en un extracto que publicó el medio local La Trocha digital.

En esa misma línea, se argumentó sobre la suma de 200 mil pesos: “Es así que, en orden a los conceptos antes expuestos y, teniendo en cuenta la índole del daño, la afección indudable a su honor y dignidad, la mentira en la que vivió hasta que se llevó a cabo la prueba de ADN, las implicancias emocionales que se infieren frente a tal engaño, estimo que la suma otorgada por la Sra. Jueza resulta atinada”.

El Juzgado de Familia de Olavarría intercedió en el caso

Ambas personas implicadas se conocieron en el año 2002, cuando mantuvieron una relación amorosa informal y a los meses de formalizar el vínculo se enteraron de que iban a tener familia. A partir de ese momento, el hombre asumió la paternidad y el siguiente paso fue la convivencia.

Con su hijo recién nacido, el futuro de la pareja tomó un destino inesperado por una supuesta infidelidad del hombre con una compañera de su trabajo que causó un deterioro irreversible en la confianza de la mujer. Tiempo después, ella decidió elevar un reclamo al Juzgado de Familia de Olavarría por la falta de cumplimiento del pago de la cuota alimentaria y el régimen de visitas.

Tras presentar las pruebas, la causa tomó curso y la Justicia ordenó una prueba de identidad del hijo. Al dar negativo, el hombre decidió contrarrestar los alegatos iniciales en su contra y, a partir de ahí, se abrió un nuevo expediente que contó con la experiencia postraumática de la nueva víctima que aseguró tener conflictos laborales -que le costaron su puesto y afectaron su economía- y sobre todo emocionales, tras recibir un durísimo revés como consecuencia de la inesperada noticia.

LA NACION