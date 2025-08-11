Oración a Santa Clara de Asís: esta es su historia y qué rezarle

El Día de Santa Clara de Asís se conmemora el 11 de agosto de cada año, en recuerdo a una de las fundadoras de la Orden de las Hermanas Pobres. Impulsora de las “clarisas”, fue una de las personas más cercanas a San Francisco de Asís. Se la ha declarado como defensora de los más vulnerables, patrona de la televisión, las comunicaciones y un símbolo de pureza para la fe cristiana.

Oración de Santa Clara de Asís

Tal como señala la Agencia Católica de Informaciones- ACI Prensa, esta es la oración a Santa Clara de Asís:

Gloriosa Santa Clara de Asís,

por aquella fe inquebrantable

que te hizo servirte de las cosas terrenas

buscando las del cielo,

por aquella esperanza firme

con que venciste todas las dificultades

que se oponían a tu santificación,

por aquella caridad pura y ardiente

que te movió en todo los momentos

de la vida,

yo te suplico con humilde confianza

que intercedas ante Dios

y me obtengas su favor en lo que te pido

(hágase la petición)

y esperanza firme y caridad ardiente

para con Dios y el prójimo.

Amén.

La historia de Santa Clara de Asís

Santa Clara nació el 16 de julio de 1194 en Asís, un municipio ubicado en el centro de la región de Umbría, Italia. Su familia pertenecía a la nobleza, lo que la llevó a conocer a Francisco, quien se convertiría en santo años más tarde.

Este encuentro la incentivo a acercarse a la fe y comenzó a orar durante horas cada día, según la ACI Prensa. Tenía una vocación por el cuidado, siempre estaba dispuesta a ayudar, realizar tareas domésticas y criaba a sus hermanos más pequeños. Luego de vivir en persona la prédica de la Cuaresma por parte de San Francisco en la iglesia de San Giorgio, decidió cambiar su vida. De esta manera, eligió vivir según el Evangelio a partir de sus 18 años.

Santa Clara de Asís es la patrona de la televisión (Foto: ACI Prensa)

En la noche del Domingo de Ramos de 1212, Clara decidió renunciar a sus posesiones “por amor hacia el santísimo y amadísimo Niño envuelto en pañales y recostado sobre el pesebre”. De esta manera, se dirigió al Cristo que se encontraba en el Monasterio de San Damián. Allí, se unió a la Orden de los Hermanos Menores, donde decidió que Francisco le cortara su cabello, como expresión de despojo material.

A partir de este momento, Santa Clara protagonizó varios sucesos milagrosos. Uno de los más recordados fue cuando su monasterio se encontraba sin comida y al rezar el padre nuestro, el pan se multiplicó.

Otro momento destacado fue durante el día de la Solemnidad de la Natividad de Cristo. Clara se encontraba gravemente enferma, pero pudo transportarse milagrosamente desde su cama a la iglesia de San Francisco, para poder acudir al oficio de los maitines.

Sus últimos 27 años de vida los pasó enferma y el Papa Inocencio IV la visitó en dos ocasiones para brindarle su bendición, hasta que falleció el 11 de agosto de 1253, ante la compañía de sus hermanas y frailes del monasterio. En el año 1958, el Papa Pío XII la nombró Santa Clara Patrona de la Televisión, a través de la publicación de una Carta Apostólica.