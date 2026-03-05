Otro paso hacia el lanzamiento de una nueva alternativa de transporte en la ciudad: licitan los “paradores icónicos”

La Ciudad avanza en la implementación del Trambús, un nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico pensado para reconfigurar la movilidad urbana en Buenos Aires. Según el cronograma previsto, la línea T1, que unirá Nueva Pompeya con el aeroparque Jorge Newbery, comenzará a operar hacia fines de 2026. En ese sentido, el gobierno porteño abrió la licitación para la construcción de siete nuevos paradores icónicos.

“Los nuevos paradores icónicos del Trambús no son solo estaciones: son puntos ideados para integrar todos los modos de transporte y a todos los actores que se mueven en la ciudad. Diseñamos estos nodos para que combinar sea más simple, más rápido y más cómodo. Es una infraestructura que entiende la movilidad como un sistema y pone en el centro a las personas”, señaló Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño.

Render de los paradores de la línea T1 que unirá Nueva Pompeya con el Aeroparque Ministerio de de Infraestructura y Movilidad de la ciudad de Buenos Aires

Estos espacios serán nodos de conexión con diferentes medios de transporte, como colectivos, trenes, subtes y el sistema público de bicicletas Ecobici. También contarán con servicios adicionales, como guarderías para bicicletas, lockers para logística y puntos de carga para vehículos eléctricos e híbridos.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 310 kilómetros de ciclovías y bicisendas protegidas, y el 7% de los viajes diarios ya se realizan en bicicleta.

Todos los paradores icónicos estarán ubicados en el tramo 1 del Trambús, que conectará Villa Pompeya con el Aeroparque. Las obras de estos paradores se desarrollarán en los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo, Parque Chacabuco y Parque Patricios, además de sectores claves de la costanera y de las avenidas troncales del recorrido.

La unidades son 100% eléctricas Trambus

Los paradores icónicos estarán ubicados en cruces estratégicos a lo largo del recorrido para facilitar la combinación con otros medios de transporte. Entre los puntos previstos se encuentran Av. Bullrich y Juan B. Justo, con conexión con la línea D de subtes y el ferrocarril San Martín; Juan B. Justo y Av. Corrientes, donde confluyen el subte B y el tren San Martín; Av. La Plata y Av. Rivadavia, vinculada con la línea A de subtes; Av. J. M. Moreno y Av. Rivadavia, con acceso a también a la línea A y al ferrocarril Sarmiento; Av. La Plata y Av. Directorio, junto a la línea E; Av. Almafuerte, cercana a la línea H, y junto a la terminal aérea porteña.

Estos puntos funcionarán como nodos de intercambio dentro de la red de transporte de la Capital.

Mapa del recorrido del Trambus y los siete paradores icónicos que licita la Ciudad de Buenos Aires

Los paradores de Av. La Plata y Av. Rivadavia y Av. Almafuerte estarán únicamente en el sentido de vuelta desde el Aeroparque, se aclaró. A la vez, el parador Av. J. M. Moreno y Av. Rivadavia estará solo en el sentido de ida hacia Pompeya. Los demás paradores funcionarán para ambos sentidos del recorrido.

Todo el trazado

El trazado del Trambus tendrá una extensión de 20 kilómetros y unirá ocho barrios porteños: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Además, conectará con cinco estaciones de tren y pasará por cinco líneas de subte: A, B, D, E y F.

La frecuencia proyectada será de una unidad cada cuatro minutos en hora pico. “La línea T1 tendrá un flujo estimado de 50.000 pasajeros diarios. A modo de comparación, las líneas B y D del subte, que son las dos más usadas, transportan entre 250.000 y 300.000 pasajeros cada una por día”, explicó Bereciartua, el día de la presentación del Trambús.

El recorrido partirá desde la avenida Sáenz y continuará por Almafuerte, Diógenes Taborda, Caseros, La Plata, Rivadavia, Acoyte, Ángel Gallardo, Honorio Pueyrredón, Juan B. Justo, Intendente Bullrich y Dorrego. Luego tomará la Autopista Illia, seguirá por Sarmiento y finalizará en la avenida Costanera Rafael Obligado.

Además, desde el ministerio señalaron que, de los 8 millones de viajes diarios que se realizan en la ciudad, el 47% se hace en transporte público. En ese marco, la llegada del Trambús es presentada como una evolución del sistema, con impacto tanto en la experiencia de los pasajeros como en la reducción de emisiones.

Las obras de estos paradores se desarrollarán en los barrios de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo, Parque Chacabuco y Parque Patricios Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la ciudad de Buenos Aires

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la incorporación de “semáforos observados”, una tecnología que permitirá extender el tiempo de luz verde cuando una unidad del Trambús esté aproximándose. Esto podría reducir hasta un 40% los tiempos totales de viaje.

Actualmente, ese trayecto completo en colectivo demanda alrededor de una hora y cuarenta minutos. “Con el T1 el viaje duraría entre 1 hora y 1 hora 5 minutos; ganamos 35 o 40 minutos, es enorme”, resumió el ministro durante la prueba piloto realizada en noviembre del año pasado.

Las unidades, además, serán silenciosas y no emitirán gases contaminantes, en línea con el Plan de Movilidad Sustentable 2030 y el Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad.