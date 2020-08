Córdoba: "Anoche nos dimos bendiciones", dijo el papá de Solange

Solange murió esta mañana de un cáncer termina.l. Crédito: Facebook

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 14:42

CÓRDOBA.- Pablo Musse no para de llorar. Está en shock, angustiado, desesperado y también, en un punto, enojado. "Anoche hablé por última vez con ella. Ya estaba internada. Nos dimos las bendiciones, era la despedida", dice a LA NACION en referencia al último contacto con Solange, su hija de 35 años que murió esta mañana.

Solange estaba en Córdoba desde comienzos de año realizando un tratamiento para su cáncer de mama. Había estado internada en el Sanatorio Allende y, después, se había ido a una casa en Alta Gracia con su mamá. Los últimos tiempos tenía asistencia de oxígeno y atención de enfermeros. Por su desmejoría, Pablo intentó venir a verla el fin de semana pasada."Desde marzo no nos podíamos ver por lo de la pandemia, averigüé y viajé". Pero no pudo hacerlo porque un test de coronavirus le dio "sospechoso".

"No puedo hablar. Perdón. No puedo más -admite a este diario desde Neuquén-. Anoche la internaron, hablamos unos minutos". Está en su casa, la misma desde la que inició su periplo el sábado pasado a la noche para reencontrarse con Solange. El domingo al mediodía estaba regresando. Cuarenta horas de manejo sin poder ver a su hija, sin poder comprar comida ni ir al baño. Escoltado por policías.

A su lado estaba su cuñada, igual que hoy. Ambos viajaron a Córdoba con los trámites hechos para ver a Solange. Todo menos el hisopado, por el costo económico. En Huinca Renancó, al sur de Córdoba, a él un test de coronavirus le dio positivo "sospechoso", a ella, negativo. Los obligaron a regresar ese mismo día. No aceptaron hisoparlos, que era el pedido de Pablo. En Neuquén, el hisopado dio negativo.

No tiene fuerzas ni para enojarse: "Estos hijos de p... no me dejaron ver a mi hija. Conté todo para que no pasara más, pero yo no me pude despedir". Hace unos días detalló que ni siquiera pudo hablar con una autoridad sanitaria en Huinca Renancó, solo con las "chicas" que estaban en el puesto sanitario de control y con la Policía.

Beatriz, la madre de Solange, dijo a Canal 12 de Córdoba que no tiene palabras "de tanto dolor". "No tengo palabras de tanto dolor que sufrió mi hija desde ese día que se enteró que maltrataron a su padre y a su tía. Vulneraron los derechos de mi hija y los de su papá", dijo.