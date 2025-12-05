Parador Amarras de Costa Esmeralda: cuánto cuesta la carpa y cómo llegar

El parador Amarras de Costa Esmeralda es la opción que muchos argentinos elegirán para veranear en la temporada 2026.

Costa Esmeralda es un balneario privado ubicado en el Partido de La Costa, a pocos kilómetros de Pinamar. De acuerdo a su sitio web, se caracteriza por ser un barrio cerrado que cuenta con casi 3000 casas y más de 3200 metros de playa, con paisajes agrestes de médanos y bosques de pinos y una gran variedad de servicios, comodidades, seguridad y opciones deportivas como golf, tenis y polo. Es un destino exclusivo pensado para el descanso y la recreación familiar.

Parador Amarras de Costa Esmeralda: precios, cuánto cuesta la carpa y cómo llegar Marcelo Aguilar Lopez

Parador Amarras de Costa Esmeralda: precios de las carpas

Según pudo saber LA NACION, las carpas en Parador Amarras de Costa Esmeralda para el mes de enero 2026 están agotadas. Existe una lista de espera desde el mes de agosto y las posibilidades de lugares liberados son bajas.

Sin embargo, la organización afirmó que en el mes de febrero sí hay lugar. En este sentido, los precios son:

Reserva desde el 1/2 al 28/2 inclusive, con un valor del alquiler total del mes de US$1550.

Las carpas tienen una capacidad máxima de 8 personas y, de ser más, se cobra excedente por día por persona.

Afirman que toman señas de $300.000 (IVA incluido) a modo de reserva, valor que parte del precio del dólar blue aproximado, lo que significaría el pago de poco más de US$200 del total. Este sistema requeriría pagar el resto en Amarras en dólares en efectivo o en valor dólar blue, en pesos, de ese día.

Con transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito hay un 21% de sobrecargo al pago en efectivo.

Cómo llegar a Costa Esmeralda

Para llegar en auto a Costa Esmeralda desde la ciudad de Buenos Aires, hay que tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego la Ruta 2 (Autovía del Mar) hacia el sur hasta Dolores, aproximadamente 200 km. Allí, gira a la derecha por la Ruta 63 hasta el empalme con la Ruta 11 en Esquina de Crotto, y continúa por la Ruta 11 (Interbalnearia) norte hacia Pinamar por unos 150 km adicionales.​

La distancia total es de unos 370 km y el viaje dura alrededor de 4 horas en condiciones normales, sin contar paradas. Costa Esmeralda se ubica justo al norte de Pinamar; el acceso principal es por la Ruta 11 en el km 382 (acceso sur del barrio), ideal para llegar al paseo comercial o zonas residenciales.

Qué hay dentro de Costa Esmeralda: áreas principales, deportes y servicios

Dentro de Costa Esmeralda se disponen diversas zonas y servicios pensados para el veraneo y la vida de barrio.

Las áreas residenciales y barriales comprenden unas 1000 hectáreas, de las cuales cerca de 200 se reservan para servicios y espacios comunes. También hay zonas de altos médanos combinadas con bosques de pinos y calles internas, uno de los rasgos distintivos del lugar.

Hay tres paradores —Punta Norte, Cabo Suelto y Amarras— que ofrecen servicios de playa, propuestas gastronómicas y actividades recreativas.

Qué hay dentro de Costa Esmeralda Marcelo Aguilar Lopez� - LA NACION

Además, Costa Esmeralda cuenta con una cancha de golf de 18 hoyos. El sector deportivo reúne un club house, gimnasio, canchas de tenis en distintas superficies —algunas iluminadas—, canchas de fútbol 11 con césped sintético, vóley y otras disciplinas.

Finalmente, sobre el acceso sur, hay un paseo comercial al aire libre, con locales gastronómicos, locales variados y servicios.