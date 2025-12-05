Cómo fue la secuencia que terminó con el helicóptero volcado en el ex-KDT

El piloto del helicóptero que anoche cayó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex-KDT) continúa internado hoy en el Hospital Fernández, estable y sin lesiones de gravedad, según confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad.

Es el único de los tres tripulantes que permanece hospitalizado: los otros dos ocupantes —un hombre y una mujer, ambos extranjeros— fueron derivados esta mañana a sus coberturas médicas privadas tras recibir atención inicial y estudios de diagnóstico. Ninguno presentó cuadros críticos.

El helicóptero que cayó en KDT

La actualización oficial permitió reconstruir cómo evolucionaron los heridos después del accidente ocurrido el jueves pasadas las 20.15, cuando un helicóptero Robinson 44, matrícula LV-JKR, se precipitó sobre una de las canchas del complejo deportivo ubicado en Salguero al 3700.

Según confirmaron a este medio fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, la aeronave sufrió un desperfecto mecánico que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. La maniobra terminó en un vuelco lateral que destruyó parte del fuselaje, aunque sin generar un incendio.

Así fue el recorrido del helicóptero que se estrelló en Palermo

La aeronave había despegado de San Fernando a las 20.08 con destino al Aeroparque Jorge Newbery. De acuerdo con los registros de FlightRadar24 y FlightAware, ingresó a la ciudad por Saavedra, atravesó Belgrano y descendió hacia la traza de la avenida del Libertador antes de caer en el predio. En cuestión de minutos, la falla técnica interrumpió el vuelo y dejó a los tripulantes sin más alternativa que ejecutar una autorrotación para intentar un descenso controlado.

La secuencia activó de inmediato el sistema de emergencia porteño. A las 20.24, el 911 recibió la alerta por una aeronave caída dentro del Parque Manuel Belgrano. “Se desplazó todo el tren de socorro, la estación cuarta Recoleta, el grupo especial de rescate y las unidades que intervienen en incidentes aéreos”, explicó Diego Coria, jefe de la compañía zona 2 de los Bomberos de la Ciudad. La proximidad con la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa) facilitó un despliegue rápido de ambulancias, bomberos y móviles policiales.

Un helicóptero cayó sobre una cancha de tenis, en Palermo Policía de la Ciudad

Cuando los rescatistas llegaron, encontraron la aeronave volcada sobre su lado izquierdo, con daños en el rotor y la hélice, resultado de la desestabilización posterior al aterrizaje forzoso. Dos de los ocupantes estaban ya fuera de la máquina; el piloto, en cambio, había quedado parcialmente atrapado por el cinturón de seguridad. “Estaba con medio cuerpo afuera, en cúbito dorsal”, describió Coria. Presentaba traumatismos compatibles con el impacto.

Alberto Crescenti, director del SAME, detalló luego cómo fueron retirados los heridos. “El último que sacamos fue el piloto, que tenía traumatismo de cadera y de parrilla costal. El ocupante hombre salió por sus propios medios, también con traumatismo de parrilla costal. La mujer presentaba heridas cortantes en los labios y un traumatismo leve.” Los tres fueron trasladados al Fernández, donde se les realizaron estudios.

Bomberos y personal médico confirmaron que no hubo incendio porque ninguna cañería de combustible se vio comprometida. Tampoco hubo derrames. “Está dañada la máquina sobre el lado izquierdo, pero sin pérdida de combustible. Se colocaron equipos con espuma por precaución”, explicó Coria. La aeronave pertenece a la empresa Hangar Servicios, que ofrece servicios de inspección aérea.

La falla

El Ministerio de Seguridad porteño informó que los tripulantes declararon que la falla mecánica se produjo en pleno vuelo y que el piloto intentó realizar una autorrotación para amortiguar el impacto. Una vez en tierra, la rotura del rotor principal provocó la pérdida total de estabilidad del helicóptero y su posterior vuelco. Esa secuencia explica los daños visibles y la posición final de la aeronave.

La investigación técnica está a cargo de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), cuyos peritos iniciaron anoche las tareas de peritaje en el predio. En paralelo, la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal García, dispuso imputar al piloto, de 46 años, por “lesiones culposas” y ordenó realizarle el test de alcoholemia.

Personal de la Comisaría Vecinal 14 C colaboró en el operativo y en el vallado perimetral de la zona. Durante el procedimiento, por seguridad, se interrumpió el tránsito en un tramo de la calle Jerónimo Salguero. El predio deportivo comenzó a normalizar su actividad recién durante la madrugada, aunque la cancha afectada permanece cerrada para completar las tareas técnicas.

El eje de la investigación se centra ahora en determinar qué tipo de desperfecto sufrió la aeronave y por qué falló el rotor luego de tocar tierra. Las pericias buscan establecer si se trató de una falla mecánica repentina, un problema previo de mantenimiento o un componente que se desprendió durante la maniobra de emergencia.

Los especialistas que estuvieron en el lugar coinciden en que la combinación de factores —baja altura, velocidad reducida y la rápida activación del sistema de emergencias— evitó un desenlace más grave en un predio que suele tener circulación constante. “Es una desgracia con suerte”, resumió Coria.

Mientras avanza la investigación técnica y judicial, el estado del piloto es hoy la única variable en evolución de un episodio que, a pesar de la violencia de la caída, no dejó víctimas de gravedad. El resto del operativo, según remarcaron las fuentes consultadas por LA NACION, funcionó dentro de los tiempos previstos para un incidente aéreo en zona urbana.