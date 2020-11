"La educación es esencial", es el lema de reclamo de los padres de los alumnos de 33 colegios de Vicente López Fuente: Archivo

"Nuestros hijos están sufriendo", dice Fabián Oubiña, padre de un adolescente de 18 años y representante del grupo que reclama la apertura urgente de escuelas en el Municipio de Vicente López. Son los padres de 33 colegios que, bajo la consigna "la educación es esencial", protestaron frente a la Quinta de Olivos el sábado pasado. El objetivo es que las escuelas abran de forma presencial para todos los niveles.

Según Oubiña, las escuelas son prácticamente lo único que queda cerrado cerca de su casa. "Se abrió el Hipódromo de San Isidro, están abiertos los bares, los negocios, el fútbol, la costanera y las plazas. ¿Por qué los colegios no? En los países más evolucionados nunca cerraron las escuelas, o lo hicieron por muy poco tiempo porque la educación es esencial para ellos", manifestó.

La esencialidad de la educación es el eje del debate. "Podemos estar con un pico de contagios altísimo, pero el operario de la planta de alimentos va a trabajar igual. Hay que incluir la educación dentro de este concepto", dice Pablo Houghton, vecino de Florida y padre de dos niñas, de cuatro y ocho años.

Su hija más pequeña nunca pudo adaptarse a las clases virtuales. "Intenté sentarla frente a la computadora y no hubo caso: lloraba, apagaba la cámara, se tiraba debajo de la mesa y no quería saber nada. Dejé de insistir. Los chicos más chiquitos no se conectan con los pares con el habla, necesitan la presencialidad", cuenta. Mientras su hija de ocho años pudo mantener la escolaridad digitalmente, la más chica actualmente asiste a un jardín rodante en la casa de una tía. Con otros niños, al aire libre y con una maestra que usa barbijo.

Houghton reconoce que su situación particular no es la de todas las familias: "Yo tengo un buen pasar económico, una casa cómoda, buena conectividad y dispositivos para cada uno. ¿Qué está pasando en los hogares en donde hay un teléfono para un montón de hermanos? Seamos realistas, la brecha que está generando esta situación es enorme".

Garantizar el inicio del ciclo lectivo 2021

Una de las consignas de la marcha del sábado tiene que ver con garantizar que comience el ciclo 2021, sin depender del "semáforo epidemiológico", el índice que permite evaluar el riesgo de cada jurisdicción y que define la vuelta a las aulas según el Consejo Federal de Educación.

Desde el Municipio de Vicente López informaron a LA NACION que recibieron a padres de distintas escuelas y que hasta el momento presentaron a la provincia de Buenos Aires los protocolos correspondientes para la vuelta a clases, pero la decisión formal corresponde al gobierno provincial.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo al canal C5N que la vuelta a clases presenciales en 2021 es "operativamente es un despelote". Según expresó, su gestión "trabaja" para que "cuando vuelvan a clases los chicos tengan escuelas seguras". Y pidió no impulsar "soluciones que generen nuevos problemas".

