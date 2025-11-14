Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este viernes 14 de noviembre: las provincias afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por condiciones adversas en el sur, centro y norte del país; en la Ciudad, la temperatura rondará en 24°C
En el marco de una semana con condiciones agradables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que este viernes 14 de noviembre continuarán en la misma línea. Sin embargo, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas zonas del sur, centro y norte del país.
Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la zona más afectada por tormentas -donde regirá el aviso naranja- será el norte y centro de Mendoza, para donde podrían aparecer también precipitaciones abundantes en períodos cortos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían superar los 90 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros.
En tanto, otras provincias estarán bajo advertencia amarilla por tormentas. Es el caso del sur de Mendoza, San Luis, La Pampa, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. En estos casos, las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros hora y se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros.
Por otra lado, el SMN publicó una alerta naranja por vientos fuertes para el sur de Chubut y el oeste de Santa Cruz, para donde se esperan velocidades aproximadas de entre 60 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 120. Además emitió un aviso de nivel amarillo para las zonas restantes de Santa Cruz, donde las ráfagas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora.
Por último, el Servicio Meteorológico anunció que la provincia de Tierra del Fuego estará bajo alerta amarilla por lluvias intensas, con valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros.
13 NOV | ⚠️ En varios sectores de Patagonia rige alerta amarilla por vientos intensos, desde esta noche y hasta la tarde del sábado inclusive.— SMN Argentina (@SMN_Argentina) November 13, 2025
🌬️ Se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 60 km/h y ráfagas ≥ 90 km/h
+Info https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/gpkdcXYF3N
Frente a este escenario, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.
- Evitar el uso de teléfonos con cable.
- Permanecer dentro del vehículo en caso de viaje.
- Evitar circular por áreas inundadas.
- Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.
- Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.
- Mantenerse informado por las autoridades locales.
El tiempo en el AMBA
En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 24°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 19°C y máximas de 29°C, el cielo estará algo nublado durante la mañana y se despejará ligeramente por la tarde, los vientos del sector norte tendrán velocidades aproximadas de seis kilómetros por hora y la humedad será del 46%. Luego, para el sábado a la noche se prevén tormentas.
En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 22°C, mínimas de 16°C y máximas de 28°C. En principio será una jornada ventosa, algo nublado durante la mañana y se despejará por la tarde. Además habrá una humedad del 53%.
En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 19°C y 30°C en Córdoba, 18°C y 24°C en Tucumán, 17°C y 28°C en Santa Fe, 16°C y 29°C en Entre Ríos, 16°C y 21°C en Jujuy, 15°C y 20°C en Salta, 21°C y 29°C en Misiones, 16°C y 28°C en La Rioja, 19°C y 27°C en Santiago del Estero, 18°C y 28°C en San Luis, 18°C y 30°C en San Juan, 17°C y 28°C en Mendoza, 14°C y 31°C en Río Negro, 15°C y 29°C en Chubut y 8°C y 16°C en Santa Cruz.
