Palermo: chocaron un colectivo de la línea 166 y una moto y murieron dos personas

Un fatal siniestro vial se registró en el primer día del 2026 en el barrio porteño de Palermo cuando chocaron un colectivo de la línea 166 con una moto. Por el hecho murieron dos personas, de acuerdo a lo que confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a LA NACION.

El incidente ocurrió poco antes de las 8 de este jueves en Juan B. Justo y Avenida Córdoba, en Palermo. Personal del SAME montó un operativo en el lugar e indicó se produjo la colisión por causas que aún se desconocen. Las víctimas -dos hombres de 50 y 30 años- se cayeron de la moto y fueron atropelladas por la unidad de la línea 166.

Cuando los médicos llegaron al lugar, constataron el fallecimiento del conductor de la moto y de su acompañante debido a sus heridas.

Por otro lado, personal de la Policía de la Ciudad acudió a esa esquina y dispuso de un corte total de Juan B. Justo en ambas manos y de la Avenida Córdoba y Godoy Cruz para que trabajen Científica y Forense.

Por su parte, el chofer del colectivo fue asistido en una ambulancia a raíz de una crisis nerviosa.

Si bien todavía se investigan las causas, las primereas versiones indican que la moto habría cruzado el semáforo en rojo y luego impactado contra la parte trasera de la unidad, que se dirigía desde Morón hacia Palermo.

Noticia en desarrollo