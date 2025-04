Paraná: encontraron un maletín con $18 millones, lo devolvieron, y el dueño las sorprendió con un regalo inesperado

Un insólito episodio se produjo en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, luego que dos empleadas de una playa de estacionamiento, encontrarán un maletín con 18 millones de pesos. Según precisaron medios locales, las jóvenes devolvieron la millonaria suma a su dueño, quien agradeció el gesto y les regaló unos bombones.

El hecho ocurrió este miércoles pasado en una playa de estacionamiento, en la ciudad de Paraná, cuando Julia y Antonella, dos empleadas del local, protagonizaron el increíble hallazgo.

“Pasó un señor por la cabina, nos preguntó si podía estacionar afuera y cómo era la movida del estacionamiento. Después de comentarle, dimos una vuelta para ver si estaba todo en orden y encontramos arriba del auto un maletín”, explicó Julia, una de las dos jóvenes empleadas del lugar, en diálogo con Elonce.com.

“Lo agarramos y lo trajimos para acá. Buscamos un DNI o alguna identificación, pero no había nada. Cuando vimos que se trataba de muchísimo dinero, lo dejamos en la oficina y llamamos a mi hermano que trabaja acá para ver cómo seguíamos y si nos comunicábamos con la Policía para ver de quién era esa plata”, precisó la joven.

Dos jóvenes hallaron un maletín con dinero

Sin embargo, 40 minutos después el hombre llegó visiblemente preocupado y les preguntó a las jóvenes si habían encontrado algún maletín. “Le preguntamos las características del maletín para saber si realmente era de él y si tenía pesos o dólares. Nos dio todas las indicaciones y se lo devolvimos”, aclaró Julia.

“Nos agradeció y nos dijo que estaba a las apuradas, que cuando salió apoyó el maletín arriba del auto y que cuando llegó al lugar se dio cuenta de que se lo había olvidado”, precisó luego. Tras ello, la empleada de la playa de estacionamiento admitió que el episodio las tomó por sorpresa, ya que si bien muchos clientes suelen olvidarse sus pertenencias, en este caso se trataba de una importante suma de dinero.

“Estábamos en shock por el hecho de que sea tanta plata y no saber si alguien iba a venir a reclamarlo. Por suerte salió bien”, reconoció la joven que una vez devuelto el maletín se enteró de la suma exacta que este contenía: $18 millones. “La gente se suele olvidar la llave del auto puesta o las luces prendidas. Un maletín con tanta plata no es normal”, agregó Julia.

Pero la secuencia no terminó allí, ya que a los pocos minutos de ocurrido el hecho, el dueño del maletín regresó al estacionamiento para agradecer la actitud que habían tenido las dos jóvenes.

“Nos dio dos ‘Bon o Bon’ a cada una. Pero no nos tenía que haber dado nada. Fue un gesto, es nuestro trabajo”, concluyó la joven al respecto.

Otro antecedente

Un episodio similar se produjo en febrero del año pasado en la ciudad de Posadas, en Misiones, cuando un vendedor ambulante que trabajaba en la playa de estacionamiento de un supermercado mayorista encontró un bolso abandonado en el que había alrededor de $4 millones.

Según publicó LA NACION, en aquel entonces, el hombre se puso inmediatamente en contacto con los supervisores del comercio y lograron dar con el dueño del bolso, que era un médico de la zona.

“Soy feliz y millonario con lo que tengo, que es mi familia”, sostuvo en aquel entonces el vendedor ambulante, en una entrevista con el medio local La Voz de Misiones.

“Ahí [en la playa de estacionamiento del supermercado Diarco] no hay cámaras de seguridad ni nada, pero yo nunca dudé. Yo me rebusco a diario, gracias a Dios tengo mucha gente que me ayuda y me da changuitas. A veces te tienta un poco, pero de nada sirve porque la plata como fácil viene, fácil se va”, expresó el hombre.

LA NACION

Temas Entre Ríos