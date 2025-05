Paro de colectivos: la UTA dijo que el sueldo de los choferes tiene que ser de $2.500.000

El secretario general de Unión Tranviarios Automoto (UTA), Gabriel Gusso, que lidera el paro de colectivos por la falta de acuerdo en la negociación paritaria con el Gobierno, dijo este martes que el sueldo de los colectiveros tiene que rondar los $2.500.000.

En el marco de una medida de fuerza que afecta a más de 9 millones de pasajeros desde la madrugada de este martes hasta el miércoles, el gremialista dijo que “no se busca conflicto” y que ya la UTA se había abstenido a adherirse al paro general del 10 de abril. “Hicimos un estudio de cuánto gastamos en luz, agua, alquiler y vivir como alguien que tiene que estar despierto arriba del colectivo”, planteó y dijo: “El salario nuestro hoy, para estar medianamente atendiendo todas las necesidades, tiene que ser de $2.500.000. Nuestro salario mínimo en la Argentina debería tener un piso de $1.700.000 para todos. Hoy con $296.832 no se puede vivir. Necesitamos que la Confederación General del Trabajo (CGT) se ponga las pilas con esto y tener un piso de $1.700.000 para cualquier rubro".

Paro de colectivos en el Amba y varios puntos del país, vista de la zona de Constitución sin movimiento de colectivos Ricardo Pristupluk

Además, en diálogo radial con Futurock, apuntó contra el grupo DOTA, que resolvió no plegarse a la medida de fuerza. Aseguró que la empresa tiene vínculos con la familia de Milei -su padre, Norberto Milei, presidió dos compañías de transporte de Buenos Aires- y que recibió “favoritismo” respecto a subsidios por parte del Gobierno.

“DOTA es donde tiene acciones la familia del presidente Javier Milei. Hay empresarios que tienen empresas off shore, colectivos 0km, con inversiones", enumeró e insistió: “No son gente pobre en absoluto. Eso les dio el nivel de vida que tiene la familia Milei, que quiere monopolizar todo el transporte y eliminar la UTA porque quiere que seamos jornaleros monotributistas. Va por el gremio. Esta persona necesita eliminar competidores por eso le dio más subsidios a DOTA en detrimento de sus competidores, ¿por qué ese favoritismo? Reciben millones de dólares por arriba"

También planteó que DOTA “reconocía” los sueldos “desactualizados”. “Culpa no tenemos porque seguimos comprometidos con nuestro salario. La obra social estamos pagando insumos en dólares y no lo podemos sostener y se hacen descuentos de ese salario”, expresó luego.

En otro tramo de la entrevista, habló de las negociaciones que encabezó ayer el nuevo secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien llegó a este cargo sin un paso previo por la función pública y sucedió a Franco Mogetta, que aspira a ser candidato libertario en Córdoba. “Pierrini vino atado de pies y manos. El Gobierno por un lado dijo que no le paremos a un funcionario nuevo. Dicen que no paremos pero no homologan paritarias. No vamos a firmar un salario de hambre, no hay nada que hablar con Milei ni con el funcionario. Pedimos que recapaciten, necesitamos cobrar lo que tenemos que cobrar. No tenemos aumentos desde el año pasado", apuntó.

Y completó con otra advertencia: “El trabajador tiene que pagar $50.000 de su salario para pagar el colectivo. La gente pobre ya no va a poder viajar en colectivo porque no tiene saldo, el boleto está dolarizado pero nuestro sueldo está devaluado en pesos, entonces la cosa así no va”.

Ayer, desde la UTA sostuvieron que “esta negociación paritaria se inició en el mes de febrero pasado y hasta la fecha sólo se nos han realizado ofrecimientos por debajo de la inflación”. Además, indicaron: “Queremos desmentir el comunicado estatal, ya que en ningún momento se pretendió un aumento del 40%, queremos un salario digno, en línea con la inflación”.