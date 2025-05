Escándalo en el PAMI: la exfuncionaria que denunció corrupción dio detalles sobre las maniobras en el organismo

Viviana Aguirre, exfuncionaria del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) de La Plata y diputada suplente bonaerense que denunció corrupción, brindó este lunes mayores detalles sobre las supuestas maniobras ilícitas en el organismo que derivó en un escándalo en el gobierno de Javier Milei.

Las denuncias sostienen que se obligaba a los empleados a desviar parte de sus sueldos para financiar actividades partidarias y que hubo licitaciones poco transparentes en varias delegaciones del país. En ese marco, Aguirre sostuvo que fue desvinculada del PAMI de La Plata por “cortarle el grifo de la corrupción” y apuntó contra los armadores libertarios Sebastián Pareja y Juan Osaba. “La denuncia que presentamos al juez Alejo Ramos Padilla, que es la corrupción de PAMI, la empezamos a trabajar en equipo con [el extitular del organismo en La Plata] Raúl Simonetto y comenzamos a sacar todo a la luz. Obviamente que cada cosa que veíamos mal sacábamos las copias. Tengo grabaciones y audios. Nos obligaban en realidad a escribir por Telegram para que los chats desaparezcan", indicó Aguirre en diálogo con C5N.

Por otro lado, aseguró que a ella le pedían $1.000.000 por mes para financiar el partido. “Según los sueldos se pide del 5% en adelante. Cuando me ofrecen la dirección de PAMI, yo acepto obviamente y antes de empezar a trabajar me dice Juan Osaba que le dé $1.000.000 de retorno y que tenía que firmar papeles. Y le digo, ‘¿qué papeles?’. Y me acuerdo que él caminaba de un lado al otro y dice, ‘son papeles que ya venimos de otras gestiones. Van a ser regalías‘. No acepté“, expresó Aguirre.

“Al otro día me llamó Simonetto, que él iba a ser coordinador contable, era parte de mi equipo, y me dice, ‘me están ofreciendo la dirección de PAMI, ¿qué hago?’, y le digo, ‘aceptala y empecemos a trabajar en equipo’. Nunca le cumplimos a ellos. Dijimos que sí al principio y después, una vez que estuvimos adentro, lo primero que hicimos fue empezar a investigar toda la corrupción dentro de PAMI", agregó.

Fue tras ello que aseguró que todo dependía de Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA y alfil de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. “A mí me echaron porque le cerré el grifo de la corrupción. Nosotros teníamos que firmar nada más, cosa que no hacíamos, pero sí empezamos a trabajar con los afiliados, con los geriátricos. La verdad es que lo que a mí más me apena de todo esto son los afiliados. No hay control de nada”, dijo Aguirre.

En otro tramo de la entrevista, reveló que le mandó mensajes a Karina , al presidente Javier Milei y a otros funcionarios. “Nadie me respondió. Solamente me clavaban el visto. Y Karina me bloqueó. Yo recibí amenazas de Sebastián Pareja y Juan Osaba para que ‘dejara de hinchar’, según ellos. Yo seguía trabajando en la parte que me correspondía, pero además investigaba todos los hechos de corrupción y empecé a tener fotocopias”, detalló.

A través de un ejemplo, la exfuncionaria dijo que se pagaban sobreprecios: “Un riesgo de vida te salía $500.000 pesos. Si te tenían que operar al mes o a los dos meses, en 24 horas te salía siete veces más caro. Sobreprecio en todo, en las prótesis y en los traslados que no se hacían”.

José Luis Espert, Javier Milei, Sebastián Pareja y Karina. X / @SPareja_

“El dinero lo recaudaba Osaba, mano derecha de Pareja. Él decía que era para LLA. Me decía que ponga la plata en un sobre en vez de transferirla a una cuenta”, completó la diputada suplente.

Las declaraciones de Aguirre llegan luego de que en varias delegaciones del PAMI en el país, como en la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, La Pampa, Chaco, Misiones y Corrientes, se multiplicaran denuncias de manejo ilícito de los fondos. El jueves, como reveló LA NACION, la obra social de los jubilados anunció que iniciará una investigación interna sobre las compras y contrataciones de las delegaciones. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”.