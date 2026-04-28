Las empresas de colectivos del AMBA se declaran en emergencia y amenazan con volver a reducir servicios

Las cámaras empresarias del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) emitieron un comunicado donde informan que el sector “se declara en estado de emergencia” ante el aumento de los costos operativos y afirman que profundizarán la reducción de frecuencia de colectivos si no reciben respuestas “concretas, inmediatas y verificables”.

Las operadoras aseguran que la situación financiera alcanzó un punto crítico debido al desajuste entre los ingresos y el costo de funcionamiento de las líneas, pese al “significativo esfuerzo financiero y operativo para sostener la prestación”.

Los representantes también detallaron que la deuda estatal por compensaciones tarifarias ya llegó a los $128.000 millones y recordaron que durante las primeras semanas de abril ya disminuyeron la cantidad de vehículos en circulación por el encarecimiento del gasoil, después de agotar las instancias de mediación con las autoridades.

El comunicado donde se declaran en estado de emergencia

Las empresas sostienen que propusieron métodos para optimizar la red de traslados, pero no obtuvieron soluciones efectivas hasta la fecha: “Habiendo transcurrido un plazo más que razonable, el sector continúa sin recibir definiciones concretas por parte del Estado Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los mayores costos derivados del incremento del precio del gasoil y del resto de los costos operativos”.

La Secretaría de Transporte de la Nación citó a los representantes de las cámaras para una reunión el jueves 30 de abril. Durante ese encuentro, las entidades “esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad”.

Se espera una nueva reducción de frecuencia si no se reciben respuesats concretas Valeria Rotman

El documento lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP). También emitieron el escrito la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

La reducción de frecuencia de principios de abril

El sistema de transporte público del AMBA ya atravesó una baja en la frecuencia por el encarecimiento del gasoil durante principios de abril, cuando el subsidio estatal disminuyó al 63% del 91% registrado en diciembre de 2023.

Como consecuencia, se registró una disminución de alrededor del 20% en el servicio, generando malestar e incomodidad para los pasajeros. Esta reducción se sumó además a un proceso previo, ya que se estima que el parque automotor se redujo en 3000 unidades durante los últimos cuatro años, al pasar de 18.500 a 15.500 colectivos.