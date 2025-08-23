Paro de controladores aéreos. Aerolíneas Argentinas anticipa otra jornada de conflicto con sus vuelos

Aerolíneas Argentinas informó esta noche que la programación de servicios prevista para mañana, domingo 24 de agosto, también se verá alterada por la segunda jornada de protesta de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el gremio de los controladores aéreos.

Al igual que lo que sucedió este viernes 22 de agosto, la protesta gremial en reclamo de mejoras salariales se concretará en dos tramos en todos los aeropuertos del país: el primer turno, se extenderá de las 13 a las 16, y el segundo, de las 19 a las 22.

“De concretarse el escenario previsto, al menos 4.400 pasajeros estarán afectados por 42 cancelaciones (todas en vuelos de cabotaje), además de 122 reprogramaciones, dentro de una operación prevista de 320 servicios programados para la jornada”, informó hoy Aerolíneas Argentinas.

El paro de los controladores aéreos del viernes 22 de agosto generó cancelaciones y demoras que perjudicó a varios miles de pasajeros Noelia Guevara

Aunque inicialmente se complicarán los despegues desde todos los aeropuertos, la empresa de bandera aclaró: “Es importante destacar que la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día. Por este motivo, solicitamos a nuestros pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos".

Consulta previa

Aerolíneas Argentinas, además, afirmó que “aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía".

La compañía le recomendó a quienes tienen vuelos previstos para la jornada de mañana “utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención”.

El cronograma de "afectación" por las medidas de fuerza que llevará adelante la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa)

La medida de fuerza de este domingo es la segunda de las cinco previstas por Atepsa. La del viernes último afectó a unos 40.000 pasajeros de las distintas aerolíneas que funcionan en el país. En el caso de Aerolíneas Argentinas, en el primer tramo, de 13 a 16, de la protesta de anteayer, obligó a cancelar 28 vuelos y otros 43 se demoraron. En el segundo tramo, de 19 a 22, se cancelaron 16 servicios y otra cifra similar sufrió demoras.

En total, la compañía calculó que la protesta de Atepsa afectó a “más de 10.500 pasajeros”. “Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, reiteró esta noche en un comunicado.

Atepsa prevé reiterar esta modalidad de protesta el martes 26, el jueves 28 y el sábado 30 de este mes. En todos los casos: la suspensión de servicios de control aéreo, que impactará en la actividad, será en dos tramos -de 13 a 16 y de 19 a 22-.